Это мерзко: экс-премьер Финляндии возмутился, что сборная России по хоккею сыграла в свитерах с надписью "СССР"

Об этом Стубб написал в Twitter.

Он заявил, что поражен, что сборной России разрешили играть на Кубке Первого канала в форме с надписью "СССР".

"Мерзко играть в свитерах "CCCP". Я поражен и разочарован тем, что России позволили надеть форму Советского Союза на матч против Финляндии в рамках хоккейного Кубка Первого канала. Эта аббревиатура и стоящий за ней режим воплощали в себе авторитарный империализм и убили миллионы невинных людей", - написал Стубб.

Он назвал подобный жест оскорбительным и не имеющим никакого отношения к спорту. "Ситуацию не исправляет то, что Финляндия победила Россию в этом матче. Значение имеет то, что многие входящие в хоккейную семью страны были жестоко аннексированы государством, которое обозначалось этими буквами", - отметил Стубб, возглавлявший финское правительство в 2014-2015 годах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb