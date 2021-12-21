Это мерзко: экс-премьер Финляндии возмутился, что сборная России по хоккею сыграла в свитерах с надписью "СССР"
Бывший премьер-министр Финляндии Александер Стубб назвал отвратительным выступление сборной России по хоккею в свитерах с надписью "СССР"
Об этом Стубб написал в Twitter.
Он заявил, что поражен, что сборной России разрешили играть на Кубке Первого канала в форме с надписью "СССР".
"Мерзко играть в свитерах "CCCP". Я поражен и разочарован тем, что России позволили надеть форму Советского Союза на матч против Финляндии в рамках хоккейного Кубка Первого канала. Эта аббревиатура и стоящий за ней режим воплощали в себе авторитарный империализм и убили миллионы невинных людей", - написал Стубб.
Он назвал подобный жест оскорбительным и не имеющим никакого отношения к спорту. "Ситуацию не исправляет то, что Финляндия победила Россию в этом матче. Значение имеет то, что многие входящие в хоккейную семью страны были жестоко аннексированы государством, которое обозначалось этими буквами", - отметил Стубб, возглавлявший финское правительство в 2014-2015 годах.
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