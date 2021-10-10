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Это медаль всего крымскотатарского народа и Украины: Темиров эмоционально отреагировал на награду ЧМ по борьбе

10 октября, 2021 воскресенье
22:49
Спорт

Украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров завоевал бронзовую награду чемпионата мира в Норвегии

Эмоциями от успеха на ЧМ в Осло Темиров поделился в facebook.

"Спасибо за поддержку! Эта медаль не только моя, эта медаль всего крымскотатарского народа, всей Украины", - написал Темиров.

Он получил бронзу в категории до 63 кг, одолев в схватке за медаль Талеха Мамедов из Азербайджана - 5:4.

Золотую медаль завоевал иранец Мейс Далхани, который в финале победил грузина Лери Абуладзе - 5:4.

Медаль Темирова стала для сборной Украины третьей на ЧМ в Осло. Также бронзовые награды завоевали представители вольного стиля Магомед Закариев (до 97 кг) и Александра Хоменец (до 55 кг).
 

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Крым
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