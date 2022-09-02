Это марафон: российско-украинская война продлится минимум 2-3 года, - офицер ВСУ Мирослав Гай
Руководитель БФ "Мир и Ко" Мирослав Гай убежден, что война страны-агрессора России против Украины будет длиться минимум 2-3 года, поэтому украинцам нужно рассчитывать на марафон
Офицер ВСУ поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".
"Украинцы должны рассчитывать не на спринт, а на марафон. Это долгая и затяжная война. На мой взгляд, российско-украинская война будет длиться минимум 2, а может и 3 года в таком формате", - отметил Гай.
Военный добавил, что сейчас мы платим человеческими жизнями за ошибки прошлого.
Мы должны идти вперед и делать выводы. Мы платим за ошибки прошлого этой войной и жертвами среди гражданских и военных. Россия для уничтожения нашей инфраструктуры использует и то вооружение, которое в свое время Украина ей отдала. Мы платим за то, что мы пилили наши корабли, расформировали части и растратили наследие Советского союза", - заметил Мирослав Гай.
- Генштаб назвал потери России в Украине с 24 февраля по 2 сентября: около 48,7 оккупантов, 2009 танков, 4366 бронемашин и 853 беспилотника.
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