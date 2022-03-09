Это максимально мощный сигнал всему миру, - Зеленский об эмбарго США на энергоносители из России
Подобный шаг сегодня сделала и Великобритания, чего и следовало ожидать от большой страны в трудные времена.
Об этом компания сообщила на своей официальной странице, передает Эспрессо.TV .
"Сегодня США сделали шаг, который ощутимо ослабит оккупантов, заставит платить за агрессию. Отвечать за все зло, которое они натворили. Америка запрещает импорт из России нефти, нефтепродуктов, газа и угля. Запрещает американским компаниям какие-либо инвестиции в российский топливно- комплекс", - отметил президент Украины
Владимир Зеленский уже второй раз за вечер выразил благодарность лично президенту США Джо Байдену за это решение, за это лидерство, за этот максимально мощный сигнал всему миру:
"Этот сигнал прост: каждый цент, уплаченный России, она превращает в пули и снаряды, которые летят в другие суверенные государства. Так или Россия будет уважение к международному праву и не будет вести войны, или она не будет иметь денег, чтобы войны начинать. Найдут другую бензоколонку. Но это не только о деньгах. Запрет на импорт энергоносителей в США ослабит государство-террориста экономически, политически и идеологически, потому что это о свободе, будущем, о том, куда будет двигаться весь мир".
Также глава государства поблагодарил и Великобританию и лично премьер-министра Бориса Джонсона, за то, что страна тоже отказались от российской нефти, и за ту принципиальность, которую ожидаешь от друзей в трудные времена.
- Напомним, сегодня, 8 марта, США наложили эмбарго на покупку у российской нефти, газа и угля.
- Также Великобритания планирует отказаться от российской нефти и нефтепродуктов до конца 2022 года.
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