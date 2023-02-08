"Это крылья для нашей свободы": Зеленский в парламенте Великобритании призвал предоставить Украине боевые самолеты и назвал пилотов ВСУ королями
В среду, 8 февраля, Владимир Зеленский выступил в парламенте Великобритании, где призвал к созданию коалиции самолетов и заявил, что это "крылья для свободы"
Об этом он сказал во время своего выступления перед правительством Великобритании.
Президент Украины передал в подарок британским чиновникам шлем одного из украинских летчиков с надписью "У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы ее защитить" и подчеркнул, что это должно стать символом коалиции самолетов.
"В Украине сегодня каждый пилот ВСУ — это король. Только для нас, поскольку их так мало и они очень ценны для нас. Наши короли делают все возможное, чтобы спасать жизнь, и они надеются на получение новых самолетов. Я верю, что это (шлем, - ред.) символ нашей новой коалиции - коалиции самолетов. Нам нужны боевые самолеты. Самолеты - это крылья для свободы", - подчеркнул глава государства.
Зеленский также выразил надежду, что, покидая парламент Британии сегодня, сможет поблагодарить за самолеты для Украины.
"Благодарю вас за вашу поддержку. Покидая британский парламент 2 года назад, я поблагодарил вас за вкусный английский чай. И я покину парламент сегодня с благодарностью всем вам заранее за мощные английские самолеты", - отметил президент Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию для встречи с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом III.
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