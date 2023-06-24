Это красиво: Порошенко показал, как артиллеристы 43-й бригады с помощью Посейдона выследили российский ЗРК
Петр Порошенко в соцсетях показал еще одно "красивое" видео уничтожения вражеского ЗРК артиллеристами 43-й бригады. Зенитно-ракетный комплекс выследили с помощью БПЛА Poseidon, передавшего точные координаты. А дальше уже было дело за немецкой САУ Panzerhaubitze 2000, которая точным выстрелом уничтожила вражескую технику
"Ну, во-первых — это красиво. В который раз артиллеристы из 43-й бригады бьют врага с помощью наших Посейдонов. На этот раз – российский ЗРК "Птицелов". Вот что значит, когда "птичка" в надежных руках защитников. Курите российскую нечисть" , ребята!", – написал Порошенко.
Как известно, в начале мая 43-й ОАБр Фонд Порошенко с волонтерами передали комплекс БПЛА Poseidon. Когда народный депутат из "Евросолидарности" Виктория Сюмар объявила сбор средств на эти БПЛА для бригады - откликнулось более полутора тысяч человек, и не только с Киевщины. Приложились к сбору через проект "Глаза арты" и Телеканал "Прямой" и "5 канал". Остальные суммы закрыл Фонд Порошенко.
Фото: ЕС
"Традиционно к "птицам" мы передаем комплекс управления дронами. Здесь есть все необходимое оборудование: генератор, Старлинк, источник бесперебойного питания, и, главное, рабочие места — для оператора, пилота, корректировщика огня и командира. Воины очень обрадовались, потому что это значительно упростит их работу.Приехал, запустил "птичку" в небо, увидел цель, убил огненным дождем по оккупантам", - показал пятый Президент "начинку" внутри специально оборудованного кунга.
В бригаду также передали грузовики DAF, мобильные бани, передвижную автомастерскую и два танковых супертягача Oshkosh . Основное предназначение тягача – транспортировка танков, развертывание и эвакуация бронетранспортеров, самоходной артиллерии, бронированных бульдозеров и других тяжелых транспортных средств и оборудования всех типов. Полезная нагрузка составляет 60 тонн.
Фото: ЕС
43-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила – легендарное военное формирование. В начале полномасштабного вторжения бригада первой взяла на себя защиту происков в Киев. Ее батареи были развернуты на Троещине и в Святошине, громили русную под Гостомелем и в Буче на улице Вокзальной. Сейчас арта 43 прикрывает нашу пехоту под Бахмутом на Донетчине и на Луганском направлении.
Фото: ЕС
Как рассказали командиры бригады через год после вторжения, всего во время боев в Киевской области удалось уничтожить не менее 2500 единиц вражеской техники – в том числе и благодаря помощи местных жителей. В бригаде до начала вторжения не было собственной аэроразведки, координатами помогали гражданские – операторы "свадебных" говорящих. Теперь, обладая мощными собственными "глазами", артиллерия еще мощнее уничтожает врага на восточном фронте.
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