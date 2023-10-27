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"Это кордон нашего государства, та стена, которую мы хотели построить": Княжицкий о роли украинского языка

27 октября, 2023 пятница
15:24
Общество

Николай Княжицкий, народный депутат Украины считает, что украинский язык – это кордон нашего государства, и стена, которую мы хотели построить

Об этом стало известно из эфира телеканала "Еспресо".

"Безусловно колонизация заключалась в том, чтобы убить наши традиции, убить наш язык и все, что нас отличает от россиян. Язык – это главный маркер, который нас отличает от всех, а от россиян – в первую очередь, поскольку мы были российской колонией", – отметил он.

Княжицкий отметил, что Конституционный суд принял решение, что не существует такого понятия как "русскоязычное население", существуют русские как национальное меньшинство, так же как другие национальные меньшинства, проживающие в Украине, и существуют украинцы и представители других народов.

"Язык меньшинства имеет определенную защиту, об этом говорит наш Закон о национальных меньшинствах, который был недавно принят в Верховной Раде. Но украинский язык как государственный, являющийся атрибутом нашего государства, так же как флаг и гимн - этим мы отличаемся от россиян", – добавил депутат.

Кроме того, он отметил, что когда Израиль восстанавливал свою независимость - они восстановили вообще мертвый язык, который их идентифицирует. У них не существовала языковая полиция, но были общественные организации, уполномоченные государством и люди ходили по улицам Тель-Авива и подходили к людям, говорившим на других языках, и предлагали говорить на иврите.

"Поэтому когда у нас украинцы, очевидно, что они должны иметь полностью защищенные права, но наша цель и заключалась в том, что если вы в любом населенном пункте Украины заходите в магазин и обращаетесь на украинском языке - продавец обязан ответить вам на украинском языке. Это не запрещает  отвечать, если к нему обращаются на другом языке и он его вдруг знает, но он не имеет права не ответить на украинском, когда к нему обращаются на украинском языке. Но это атрибут государства", - подчеркнул он.

В частности, Княжицкий вспомнил о недавно вышедшем интервью с бывшим канцлером Германии от социал-демократов Шредером, в котором он отметил, что одним из условий Путина для прекращения, так сказать, полномасштабного вторжения было введение двуязычия.

"Поскольку язык – это кордон нашего государства, это та стена, которую мы хотели построить на кордоне", – сказал он.

  • 27 октября стало известно, что 77-летняя львовянка Кристина Гоянюк уже 23-й год подряд участвует в письменном марафоне национального единства. Львовянка стала единственной украинкой, не пропустившей ни одного радиодиктанта с момента его основания.
Мир
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Николай Княжицкий
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