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"Это контрСВО": Подоляк отреагировал на падение истребителей в РФ

13 мая, 2023 суббота
19:49
Война с Россией Подоляк

То, что сейчас происходит в России – это ничто иное как "контрСВО", и оно в дальнейшем будет только усиливаться

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в эфире телемарафона.

"Россияне искренне считают, что имели полное право атаковать нашу территорию, а когда это начинается у них, то они спрашивают: "а нас за что?", - сказал Подоляк.

Чиновник отметил, что, по словам самих россиян, у них нет никакой войны, следовательно, это просто начинается "контрСВО".

"Так я скажу им так: смотрите, у вас там нет никакой войны, у вас там начинается "контрСВО" и оно будет только увеличивать объемы, и вы будете все больше убивать друг друга", - сказал он.

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Украина
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