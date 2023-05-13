"Это контрСВО": Подоляк отреагировал на падение истребителей в РФ
То, что сейчас происходит в России – это ничто иное как "контрСВО", и оно в дальнейшем будет только усиливаться
Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в эфире телемарафона.
"Россияне искренне считают, что имели полное право атаковать нашу территорию, а когда это начинается у них, то они спрашивают: "а нас за что?", - сказал Подоляк.
Чиновник отметил, что, по словам самих россиян, у них нет никакой войны, следовательно, это просто начинается "контрСВО".
"Так я скажу им так: смотрите, у вас там нет никакой войны, у вас там начинается "контрСВО" и оно будет только увеличивать объемы, и вы будете все больше убивать друг друга", - сказал он.
- Сегодня, 13 мая 2023 года, в пограничной с Украиной Брянской области потерпели крушение 2 вертолета Ми-8, самолет Су-34 и Су-35. По предварительным данным, их могли сбить зенитными ракетами.
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