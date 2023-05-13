Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в эфире телемарафона.

"Россияне искренне считают, что имели полное право атаковать нашу территорию, а когда это начинается у них, то они спрашивают: "а нас за что?", - сказал Подоляк.

Чиновник отметил, что, по словам самих россиян, у них нет никакой войны, следовательно, это просто начинается "контрСВО".

"Так я скажу им так: смотрите, у вас там нет никакой войны, у вас там начинается "контрСВО" и оно будет только увеличивать объемы, и вы будете все больше убивать друг друга", - сказал он.