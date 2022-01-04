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Это комплексы, Зеленский его до сих пор боится – Рахманин о деле против Порошенко

4 января, 2022 вторник
13:05
Общество рахманин

Банковая таким образом реагирует на рост рейтингов Европейской Солидарности и лидера ЕС

Президент Владимир Зеленский преследует Петра Порошенко по личным причинам, а также по росту рейтингов политической силы последнего - "Европейской Солидарности".

Об этом заявил известный журналист, народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин в интервью изданию LB.ua.

По его мнению, Зеленский так и остался кандидатом в президенты и до сих пор не осознал себя главой государства.

"Думаю, его смутило, что рейтинги Порошенко и партии "Европейская Солидарность" постепенно подрастают. И, скажем так, появился фундамент для того, чтобы в следующем году произошло определенное падение рейтинга Владимира Александровича Зеленского. Поэтому ему необходимо разрушить образ Порошенко, который в достаточно большое количество избирателей ассоциируется с защитой государства, с национальной безопасностью", – указал Рахманин.

В условиях стягивания войск РФ к границам Украины именно Порошенко ассоциируется у многих украинцев с человеком, способным защитить страну, отметил нардеп. И это вызывает раздражение у действующей власти.

"На мой взгляд, не была партия Порошенко "партией войны". И он сам не был президентом войны. Но чем больше в СМИ говорят о перспективах широкомасштабного вторжения или эскалации военных действий, тем больше шансы Порошенко дальше расти в рейтинге. Потому что Зеленский не ассоциируется у избирателей с президентом-защитником. На этом поле, на этом фоне – он Порошенко проигрывает", – объяснил парламентарий.

И добавил: "Чтобы разрушить этот образ, сложившийся в определенной части избирателей, ему потребовался какой-то яркий ход. Например, обвинить бывшего президента в государственной измене и содействии террористам. Зеленский, очевидно, считает это мощным шагом".

Депутат "Голоса" напомнил, что доказать факт государственной измены в суде - очень сложно.

"Даже когда речь идет о людях, относительно которых нет никакого сомнения в том, что они предатели. Потому что доказывание умысла, доказывание фактов совершения государственной измены – это невероятно сложный процесс", – указал он.

Рахманин не сомневается, что Порошенко вернется в Украину после зарубежных визитов. Также считает маловероятным, что всерьез будет поднят вопрос ареста политика. Убежден, что вся деятельность Офиса генпрокурора согласна с Банковой.

"Домашний арест, электронный браслет – вряд ли такая санкция появилась без прямого согласия или прямого указания президента... Вряд ли Офис генерального прокурора сделал бы это без согласия с президентом".

Как считает Рахманин, самим Зеленским в этой истории руководят личные мотивы.

"К большому сожалению, он в большинстве своем остался тем же кандидатом в президенты, а не президентом, который несет ответственность, который не может себе позволить определенные вещи. Он несколько повзрослел, но недостаточно вырос. Он слишком закомплексован, простите на слове, для человека, который занимает в такое сложное время в такой сложной стране такую сложную должность.Когда человек, который во время пресс-марафона -надцать раз повторил, что он президент - это значит, что у него комплекс, что он внутри себя сам еще не верит, не осознает того, что он полноценный, полноправный президент. И от этого комплекса стоит избавляться, пока не поздно, потому что от решений президента зависит судьба государства… Человек постоянно вспоминает Порошенко – это значит, что он его боится. Все еще. Хотя он уже президент, не Порошенко", – резюмировал он.


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Порошенко
Европейская солидарность
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