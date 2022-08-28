Об этом заявил генерал Дмитрий Марченко в Фейсбуке.

Николаевцы в благодарность за оборону города от российских оккупантов разместили борд с благодарностью генералу Дмитрию Марченко, однако такую инициативу горожан генерал считает неуместной.

"Уважаемые Николаевцы, очень благодарен за Ваше доверие и веру, но очень прошу не делать пока такого, идет война и оно не очень кстати! Спасибо и надеюсь на понимание… Считаю это преувеличением, это не лично моя заслуга, что Николаев – город Герой, это нам далось потом и кровью тысяч солдат, офицеров, волонтеров и простых людей", – пишет Марченко.

Также генерал предложил не выделять одного человека и не приписывать ему заслуги тысяч военных, защищающих нашу страну от российских оккупантов.

"В армии минимум 250 тыс. (военных, - ред.), которые заслуживают уважения, поэтому замените на "Дяка ВСУ"! Не надо благодарить только Марченко или Кима, или Залужного. Это коллективное достижение многих людей, я обычный человек и просто делаю свою работу, как другие офицеры, генералы и солдаты. Это единый механизм! Слава Украине!", - добавил он.

28 июля Виталий Ким объяснил, почему просил Залужного вернуть Марченко на Николаевщину.

Марченко объяснил, в чем "тупость" российских заявлений про одесский порт.

9 августа генерал Дмитрий Марченко заявил, что еще в марте россияне упустили шанс захватить Николаев.