Это хорошо спланированная провокация против меня, - мэр Полтавы о внесении его имени в базу "Миротворца"

Об этом он написал в Facebook .



Мамай отметил, что его обвинили в пособничестве террористам.



"Все это полная бессмыслица и хорошо спланированная провокация против меня", - заявил он.



Мамай обвинил своих оппонентов в том, что "они отчаянно предаются лжи и всякого рода обливания грязью", а также "стремятся дестабилизировать политическую обстановку" в Полтаве.



"Это они пытаются всячески выбить меня из строя, чтобы чинить бесправие и сеять хаос в городе", - сказал он.



Мэр Полтавы назвал информацию о том, что он пособник террористов, "ложной" и добавил, что ему "стыдно за тех, кто распространил ее в соцсетях".



По его словам, это вредит информационной безопасности Украины, и за это придется отвечать перед народом и совестью.



"Я родился украинцем, живу и работаю в Украине, Украина в моем сердце и уме. Это моя земля, земля моих дедов и прадедов, земля моих родных, друзей, Украина – это мое государство, и я никому не дам возможности его уничтожить", – заявил Александр Мамай.

Напомним, 4 декабря 2021 года городской глава Полтавы Александр Мамай в эфире одного из телеканалов заявил , что на Востоке Украины имеет место не война с российскими захватчиками, а "идет брат на брата". Также он повторил еще один тезис страны-агрессора, отметив, что на Донбассе украинская армия якобы защищает не Родину, а интересы США.

7 декабря его внесли в базу "Миротворца" за распространение кремлевской пропаганды о "братоубийственной войне" на Донбассе.

10 декабря жители Полтавы устроили протест и требовали извинений городского головы за слова о войне между братьями на Донбассе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb