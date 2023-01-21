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"Это катастрофа": В бундестаге раскритиковали Шольца за отказ предоставить танки Украине

21 января, 2023 суббота
15:30
Мир Олаф Шольц

Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за отказа предоставить разрешение на передачу танков Украине

Об этом сообщает ZDF.

По словам Штрак-Циммерман, из-за позиции Шольца относительно передачи танков создается впечатление, что Германия не помогает Украине в войне с РФ.

"История смотрит на нас, а Германия, к сожалению, снова продемонстрировала несостоятельность. То, как канцлер ФРГ Олаф Шольц коммуникирует на эту тему с общественностью - просто катастрофа. С одной стороны, Германия оказывает Украине масштабную помощь, однако из-за отсутствия решения по боевым танкам создается другое впечатление", - сказала Штрак-Циммерман.

Она отметила необходимость предоставить разрешение партнерам Германии на передачу танков Украине.

"У нас почти 3 тыс. танков Leopard 2 в Европе. Даже если бы вы поставили лишь небольшое их количество, это было бы настоящим знаком", — убеждена Штрак-Циммерманн.

  • 20 января в Германии, на американской авиабазе "Рамштайн", состоялась восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что "это решающий момент для Украины и всего мира". Впрочем, во время нее не согласовали поставки Украине танков Leopard.

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Германия
война с Россией
оружие для Украины
Олаф Шольц
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