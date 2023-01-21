"Это катастрофа": В бундестаге раскритиковали Шольца за отказ предоставить танки Украине
Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за отказа предоставить разрешение на передачу танков Украине
Об этом сообщает ZDF.
По словам Штрак-Циммерман, из-за позиции Шольца относительно передачи танков создается впечатление, что Германия не помогает Украине в войне с РФ.
"История смотрит на нас, а Германия, к сожалению, снова продемонстрировала несостоятельность. То, как канцлер ФРГ Олаф Шольц коммуникирует на эту тему с общественностью - просто катастрофа. С одной стороны, Германия оказывает Украине масштабную помощь, однако из-за отсутствия решения по боевым танкам создается другое впечатление", - сказала Штрак-Циммерман.
Она отметила необходимость предоставить разрешение партнерам Германии на передачу танков Украине.
"У нас почти 3 тыс. танков Leopard 2 в Европе. Даже если бы вы поставили лишь небольшое их количество, это было бы настоящим знаком", — убеждена Штрак-Циммерманн.
- 20 января в Германии, на американской авиабазе "Рамштайн", состоялась восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что "это решающий момент для Украины и всего мира". Впрочем, во время нее не согласовали поставки Украине танков Leopard.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.16Продажа 43.13
- Актуальное
- Важное