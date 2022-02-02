Это катастрофа: Олимпийская чемпионка по Украине за два дня до старта Игр-2022 заболела коронавирусом

Об этом сообщает Общественное: Спорт .

По словам главного тренера женской сборной Украины Уроша Велепа, Елена Белосюк не сможет принять участие в нескольких первых стартах на Олимпиаде-2022, поскольку получила положительный результат теста на коронавирус.

"Боялись этого с первого дня. Ушел "эффект домино". Надеялись, что проскочим и будем спокойными. Сегодня первый спортсмен - Елена Белосюк. Ее готовили практически круглый год. Она жертвовала целым сезоном, чтобы готовиться к Олимпиаде. Сегодня ночью была высокая температура, с утра немного лучше, но положительный тест. Надо понять, сможет ли вернуться в ритм. Две недели до эстафеты, но это вопрос к врачам", - рассказал Велепец.

Он добавил, что считает ситуацию с Белосюк катастрофой.

"Тест Елены - это катастрофа. Для команды еще ничего, а Елена жертвовала целый год. Пропускала гонки. Она их хотела бежать, но мы говорили, чтобы готовилась к Олимпиаде. Сделала несколько тренировок здесь, с оптимизмом уходила, ну и вот. Ждем, кто будет следующим. Боимся этого. Из тренера пошло на сервисмена, потом на физиотерапевта. У нас несколько дней массажа нет, потому что физиотерапевт женской команды тоже на карантине", - сказал Велепец.



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Тренер констатировал, что теперь на первый старт на Играх – смешанную эстафету 5 февраля – придется ставить тех, кто здоров.

"Те, кто будет здоров до первого старта. Одна девушка отпала. Увидим, что будет завтра-послезавтра. Готовимся к первому старту, эстафеты, надеемся, что четыре спортсменки будут отрицательными. И сможем потом выбрать. Если останется двое, то поставим тех, кто есть", - констатировал Павел.

Елена Белосюк (Подгрушная) является олимпийской чемпионкой-2014 в эстафете.



Напомним, 27 января главный тренер мужской сборной по биатлону словак Юрай Санитра по прилету на Олимпиаду в Пекин сдал положительный тест на коронавирус.

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