Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, информирует телеграмм-канал "Можем объяснить".

Издание напоминает, что в настоящее время национальная сборная исключена из отбора на Чемпионат мира, Евро и Лиги Наций, а клубы из еврокубков. Но РФС не лишен членства (оно только заморожено) в ФИФА и УЕФА, клубы все еще имеют доступ к трансферной системе, а сборная может проводить товарищеские матчи. Однако после включения клубов с аннексированных территорий РФС будет исключено от международной системы.

Что это значит:

Сборная не сможет проводить товарищеские матчи даже с дружественными странами, потому что любые международные игры национальных команд проходят под эгидой ФИФА.

Россию исключат из международной системы трансферов, по которой клубы по всему миру покупают, продают или сдают в аренду игроков. Исключение из этой системы приведет к автоматическому аннулированию контрактов всех игроков, и все они смогут по правилам ФИФА пойти в любые клубы бесплатно, как свободные агенты. Скорее всего, тогда страну покинут многие футболисты и тренеры-легионеры.

Россия лишится денежных переводов на развитие футбола. После чемпионата мира 2018 года РФС должна получить от ФИФА около 100 миллионов долларов, которые пойдут на развитие детско-юношеского футбола. Кроме того, ФИФА и УЕФА по программам сотрудничества с футбольными федерациями ежегодно выделяют деньги на поддержку молодежного футбола, создание инфраструктуры.

"Это все, это финиш. Наш чемпионат становится чемпионатом Крыма, Абхазии, Южной Осетии. Нас выбросят отовсюду, мы будем играть в каком-то своем мире. Это катастрофа, особенно для молодых ребят, которые хотят расти и развиваться", - заявил бывший футболист сборной России. Евгений Савин.

Напомним, 2 мая УЕФА отстранил все российские клубы и сборные от турниров в сезоне 2022/2023.

17 сентября министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила с требованием отстранить сборные России и Белоруссии от участия в отборе чемпионата Европы-2024.

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