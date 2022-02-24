"Это катастрофа для континента": Джонсон обратится к британцам из-за нападения России на Украину
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что 24 февраля обратится к гражданам Великобритании и призвал как можно быстрее провести встречу всех лидеров НАТО
Об этом он написал в Twitter .
"Это катастрофа для нашего континента. Сегодня утром я обращусь к народу по поводу российского вторжения в Украину. Я также буду говорить с другими лидерами G7 и призываю как можно быстрее провести неотложную встречу всех лидеров НАТО", - говорится в сообщении.
- В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".
- ГПСУ сообщила, что Украина была атакована с территории РФ и Беларуси от Луганщины до Житомирщины и из Крыма.
- Украинские военные сбили пять российских самолетов и вертолет в зоне ООС.
- ГСЧС сообщила о захвате двух сел на Луганщине, пожаре в военной части на Киевщине и подрыве телебашни в Луцке.
- В Киеве закрывают садики и школы , медицинская система работает в усиленном режиме.
- Президент Украины Владимир Зеленский обсудил нападение РФ с мировыми лидерами .
- Верховная Рада ввела в Украине военное положение . Президент Зеленский подписал соответствующий указ.
- По состоянию на 10:30 под контроль возвращены Мариуполь , Счастье, ведутся бои в Харьковском направлении и в ООС.
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