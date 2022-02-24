"Это катастрофа для континента": Джонсон обратится к британцам из-за нападения России на Украину

Об этом он написал в Twitter .



"Это катастрофа для нашего континента. Сегодня утром я обращусь к народу по поводу российского вторжения в Украину. Я также буду говорить с другими лидерами G7 и призываю как можно быстрее провести неотложную встречу всех лидеров НАТО", - говорится в сообщении.