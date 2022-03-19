Это капитуляция, - Ионова о заявлении Арестовича, что закрепление курса НАТО в Конституции спровоцировало Путина на нападение

Политик рассказала об этом в эфире Еспресо.TV



"Досадно, что сейчас тема НАТО звучит от руководства государства снова в тоне обвинения. И это раскалывает общество. Если мы вспомним 2014 год, когда у нас был нейтральный статус, тогда аннексировали Крым и часть Донецкой и Луганской областей. И после украинское общество трансформировалось и менялось в контексте поддержки НАТО. Мы понимали, что этот союз оборонный и нам нужно обороняться, ведь нападать мы ни на кого не собирались", - отметила Мария Ионова.



По мнению народного депутата, сейчас неуместно говорить о российском порядке и использовать слова "нейтральный статус".



"Я считаю, что это государственная измена и, в принципе, капитуляция", - подчеркнула Ионова.

Напомним, советник руководителя офиса президента Алексей Арестович заявил, что одной из причин полномасштабного вторжения войск РФ в Украину стало закрепление прежней властью в Конституции курса на членство в НАТО.