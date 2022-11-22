Правда, это какой-то бред, что в центре Киева до сих пор сидят московские попы, славят Россию и шпионят в пользу оккупанта?

Два президента-украинофила, Ющенко и Порошенко, так и не смогли ничего поделать с московской Лаврой. Особенно досадно за Порошенко. В 2014 году было окно возможностей. После аннексии Крыма и Иловайска московских попов можно было гнать из Лавры и никто бы не пикнул.

Никто уже не узнает, сколько информации за это время передали кураторам из ФСБ лаврские кроты. Никто не назовет цену измены в человеческих жизнях, которых уже нет

Зеленский тоже не замечал вражеское гнездо под носом 8 месяцев с начала вторжения. По Киеву летели российские ракеты, а московскую Лавру щедро засыпали деньгами испуганные киевляне. Никто уже не узнает, сколько информации за это время передали кураторам из ФСБ лаврские кроты. Никто не назовет цену измены в человеческих жизнях, которых уже нет.

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Хуже всего, что никто уже не верит в справедливость. Все прекрасно понимают, как заносят дело в прокуратуру и СБУ, чтобы закрыть. Обычно такие громкие дела идут по одному сценарию: маски-шоу, фейсбук аплодирует стоя, подозреваемые напуганы, что могут реально сесть и быстро несут бабло татаровским, чтобы порешать. А когда пройдет время и внимание общества снижается, дела по-тихому хоронят где-нибудь в архивах.

Как вы, Служба безопасности Украины? Есть Достоинство? Сольете дело московских попов по накатанной, или вспомните, что война и исполните долг?

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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