"Это какое-то безумие!",- экс-тренер сборной Сабо раскритиковал "Шахтер" за торги по Мудрику во время войны
Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо считает, что донецкому "Шахтеру" не стоит торговаться в продаже Михаила Мудрика
Об этом сообщает "UA-Футбол".
"Знаете, сейчас, когда идет война, не очень красиво выглядит, что "Шахтер" торгуется. Дай Бог, чтобы донецкий клуб все же продал футболиста, а сам Мудрик сумел гармонично войти в новый коллектив. Ведь условия в АПЛ совсем другие, чем у нас", - заявил экс-тренер "Динамо" и сборной Украины.
Йожеф Сабо также раскритиковал финансовые запросы "Шахтера" в 100 млн. евро.
"Это какое-то безумие! Даже не знаю, как это объяснить: сегодня ли деньги уже не считают, или еще что-то. Появилось столько богачей, миллиардеров, что у них эти деньги куры не клюют! Они за футболиста могут давать сколько угодно! Такие вот время наступило...", - сказал Сабо.
В нынешнем сезоне 22-летний Михаил Мудрик сыграл за "Шахтер" 18 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.
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Transfermakt оценивает Мудрика в 40 млн евро – это самый высокий показатель в истории УПЛ.
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27 декабря "Арсенал" сделал официальное предложение "Шахтеру" по поводу Михаила Мудрика в 60 млн евро.
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1 января футболист "Шахтера" Михаил Мудрик согласовал условия личного контракта с английским "Арсеналом".
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3 января сообщалось, что "Челси" и "Шахтер" проведут переговоры по трансферу украинского вингера.
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В четверг, 12 января, представители лондонского клуба сделали новое предложение "Шахтеру" по трансферу Мудрика. После этого стало известно, что Арсенал готов заплатить за Мудрика до 95 млн евро.
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