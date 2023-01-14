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"Это какое-то безумие!",- экс-тренер сборной Сабо раскритиковал "Шахтер" за торги по Мудрику во время войны

14 января, 2023 суббота
00:00
Спорт Йожеф Сабо

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо считает, что донецкому "Шахтеру" не стоит торговаться в продаже Михаила Мудрика

Об этом сообщает "UA-Футбол".

"Знаете, сейчас, когда идет война, не очень красиво выглядит, что "Шахтер" торгуется. Дай Бог, чтобы донецкий клуб все же продал футболиста, а сам Мудрик сумел гармонично войти в новый коллектив. Ведь условия в АПЛ совсем другие, чем у нас", - заявил экс-тренер "Динамо" и сборной Украины.

Йожеф Сабо также раскритиковал финансовые запросы "Шахтера" в 100 млн. евро.

"Это какое-то безумие! Даже не знаю, как это объяснить: сегодня ли деньги уже не считают, или еще что-то. Появилось столько богачей, миллиардеров, что у них эти деньги куры не клюют! Они за футболиста могут давать сколько угодно! Такие вот время наступило...", - сказал Сабо.

В нынешнем сезоне 22-летний Михаил Мудрик сыграл за "Шахтер" 18 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

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Transfermakt оценивает Мудрика в 40 млн евро – это самый высокий показатель в истории УПЛ.

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