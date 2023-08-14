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"Это как запретить бить пенальти": посол в Германии подверг критике идею ограничить дальность ракет Taurus для Украины

14 августа, 2023 понедельник
15:24
Украина

Посол Украины в Германии Алексей Макеев выступил против ограничения дальности дальнобойных ракет Taurus, которые, по данным СМИ, Германия планирует передать ВСУ

Об этом он написал в Twitter.

"Технически ограничить зону действия Taurus — сродни запрету футболистам национальной сборной выходить на половину поля соперника или бить пенальти. Какие сравнения вы можете придумать? Только неправильные ответы", - высказался дипломат.

Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.

Что предшествовало

В мае стало известно, что Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты.

В конце июня министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что ФРГ не намерена передавать Украине эти ракеты.

Недавно нардеп Чернев со ссылкой на собственные источники сообщил, что в бундестаге достигли консенсуса по передаче Украине ракет Taurus. В то же время немецкое издание Spiegel сообщило, что канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможным удары Киева по российской территории.

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оружие для Украины
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