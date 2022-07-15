Об этом Алексей Резников заявил в интервью BBC.

"Иногда это делается как наказание за что-то - например, за нарушение скоростного режима - я точно против этого. Я считаю, что это дурь полная, потому что служить стране и защищать страну - это точно не должно быть наказанием", - заявил Резников.

"В праве есть такое понятие как эксцесс исполнителя. Это как в пословице о дураке, которого заставили богу молиться. У каждого центра комплектации есть свой план. Доукомплектование происходит в любом случае. Не в каких-то огромных масштабах, но мы имеем и погибших, и раненых. У нас есть сегодня подразделения, которые должны отдохнуть, восстановить боеспособность. Соответственно должны завезти свежие силы. Поэтому, конечно, определенный набор есть", - добавил министр.

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Однако он разъяснил, что вручение повестки не означает мобилизацию в армию. "Что такое повестка? Повестка не означает, что тебя забрали в армию. Это значит: приди, пожалуйста, в центр комплектации. Не стоишь на учете? Или скажут: "Иди, ты в резерве". Или: "Друг, а чего ты не стал на регистрацию?".

15 июля Резников рассказал о потерях наших воинов.

Юрист Дубов в эфире телеканала Эспрессо рассказал, что вручение повесток в военкомат возле церквей вполне законно.

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