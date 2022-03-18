"Это как-то отвлечет вас и разбавит новостную ленту": Дантес и Дорофеева объявили о разводе

Об этом музыканты сообщили в Instagram.



По словам супругов, они до сих пор любят друг друга, но теперь по-другому.



"Никогда не будет правильного времени. Эта история началась 5 августа 2011 в поезде. Двое молодых людей, у которых все еще впереди, встретились и полюбили друг друга с первой секунды. К началу февраля 2022 они очень многого достигли. Эта пара стала самыми родными людьми друг другу и это самые близкие друзья.Такими они остаются. Единственное... они просто теперь не вместе.Мы очень любим друг друга, но теперь по-другому. Невозможно передать словами, что мы чувствуем.Мы выросли вместе и стали тем, кем есть, подставляя плечо помощи в самые трудные моменты. Никогда не будет правильного времени сказать об этом, поэтому мы говорим сейчас. Возможно это как-то отвлечет вас и разбавит новостную ленту. С открытым сердцем! С любовью к друг другу, Ваши Надя и Вова" , – говорится в сообщении.



Музыканты Дорофеева и Дантес были вместе с 2011 года.

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