"Это как Евровидение": Мстислав Чернов призвал голосовать за "20 дней в Мариуполе" на фестивале Cinema Eye Awards
Режиссер Мстислав Чернов призвал голосовать за "20 дней в Мариуполе" в категории "приз зрительских симпатий" на фестивале Cinema Eye Awards
Об этом он написал в своем Faceboоk .
"Это как Евровидение. Только о документальном кино. Пожалуйста, выделите 30 секунд, проголосуйте по ссылке ниже и поделитесь с друзьями. Давайте сделаем так, чтобы мир увидел наш фильм и не забывал об Украине", - пишет он.
Проголосовать за ленту можно по ссылке .
Справочно. The Cinema Eye Honors – это награды, которые дают за выдающиеся достижения в нехудожественном и документальном кино. Награды предоставляются в следующих категориях: режиссура, продюсирование, операторская работа и монтаж. Награждение проходит каждый январь в Нью-Йорке.
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