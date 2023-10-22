"Это как Евровидение": Мстислав Чернов призвал голосовать за "20 дней в Мариуполе" на фестивале Cinema Eye Awards

Об этом он написал в своем Faceboоk .

"Это как Евровидение. Только о документальном кино. Пожалуйста, выделите 30 секунд, проголосуйте по ссылке ниже и поделитесь с друзьями. Давайте сделаем так, чтобы мир увидел наш фильм и не забывал об Украине", - пишет он.

Проголосовать за ленту можно по ссылке .

Справочно. The Cinema Eye Honors – это награды, которые дают за выдающиеся достижения в нехудожественном и документальном кино. Награды предоставляются в следующих категориях: режиссура, продюсирование, операторская работа и монтаж. Награждение проходит каждый январь в Нью-Йорке.