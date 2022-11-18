Об этом сообщили сегодня, 18 ноября, в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости" .

"Площадь и объемы заминирования территории Украины выросли в 10 раз по сравнению с довоенным периодом", - добавил глава Службы.

Кроме этого, Сергей Крук также отметил, что в Херсонской и Николаевской областях активно идет очистка деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов. Разминированию подлежит более 8 тыс. км кв. Из них около 7 тысяч км кв. – территория Херсонской области и до 1,5 тыс. км кв. – Николаевская.

На деоккупированных территориях указанных областей во взаимодействии с военно-гражданскими администрациями работает значительное количество пиротехнических подразделений ГСЧС. Выполняются все поставленные задачи, основные из которых - это запуск систем жизнеобеспечения и оказания помощи гражданам. , откуда раздается помощь, прибывающая в Херсонскую область", - сказал Председатель ГСЧС.

Также сообщается, что в Херсонскую и Николаевскую направлено значительное количество специалистов ГСЧС из западных регионов. Работают инженерные и аварийно-спасательные подразделения, которые обследуют автодороги, взаимодействуют с энергетиками, разбирают и обследуют запускаемые в работу объекты.

"Надеюсь, что в ближайшие дни на деоккупированных территориях будет восстановлена электроэнергия и заработают системы жизнеобеспечения. Несколько месяцев понадобятся структурам, которые там работают, для восстановления полноценной жизни на территории Херсонщины", - проинформировал руководитель ведомства.

Напомним: 15 ноября в Вышгородском районе Киевской области прошли обучение саперов.