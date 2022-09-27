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Это издевательство над культурой: власть увеличила бюджет на пропагандистские медиа втрое, а для Госкино, УКФ и Институт книги не предусмотрела, - Княжицкий

27 сентября, 2022 вторник
09:22
Культура

Бюджет на культуру на следующий год является просто безобразием и издевательством над культурой - основные институты не профинансированы, а провластные медиа профинансировали на 300%, а это больше, чем в прошлом году

Об этом в эфире Еспресо заявил народный депутат Николай Княжицкий.

"На кино предусмотрено ноль. Только на зарплату Госкино, а на создание фильмов ничего не предусмотрено. На Украинский культурный фонд ничего не предусмотрено, кроме зарплат. На украинский Институт книги ничего не предусмотрено, кроме части зарплат, часть людей будет вынуждена уволиться. На пропагандистские каналы, все эти "Дом", которые сейчас показывают украинские шоу и передают эти деньги коммерческим структурам. На эти пропагандистские медиа увеличили бюджет на 300%", - заявил он.

По мнению нардепа, такой бюджет на культуру на следующий год – просто безобразие и издевательство над культурой.

"Я понимаю, что идет война и то, что это бюджет обороны. Очень хорошо, что половина бюджета предусмотрена на армию. Правда, непонятно, зачем финансировать не патриотические медиа, а те, что занимаются пропагандой и "хороших русских" показывают. А патриотические медиа убивать, Я не понимаю, зачем убивать украинское кино, которое является нашим лучшим послом в мире. Когда его показывают, люди понимают, что такое Украина и почему нужно ее поддерживать. Оно вдохновляет украинцев и на войну, и на то, чтобы переживать сложности, которые у нас будут после восстановления. Вспомним, что фильм "Унесенные ветром" в США снимали во времена Великой депрессии и тогда государство помогало людям как-то вдохновляться и чувствовать, кто они есть, и думать о будущем. У нас это все убивается. Конечно, это позор", - подытожил Княжицкий.

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Экономика
Украина
Николай Княжицкий
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