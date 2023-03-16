Сирийский диктатор Асад заявил о признании оккупированных территорий Украины российскими
Сирийский диктатор Башар Асад во время визита в Москву признал оккупацию РФ территорий Украины, заявив, что они – "исторически российские"
Об этом говорится в интервью Башара Асада пропагандистскому российскому агентству РИА Новости.
Он заявил, что Сирия признает новые границы России, имея в виду временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
"Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если бы не случилась война, это исторически российские территории", - сказал сирийский диктатор о так называемых референдумах и оккупации РФ украинских территорий.
В частности, он подтвердил, что позиция Сирии основывается исключительно на исторических фактах, и объяснил свое убеждение:
"Они (эти территории, – ред.). были переданы Украине, возможно, около 100 лет назад, я думаю, что во времена Ленина. На них проживают российские граждане, и факты на местах свидетельствуют о том, что это российская земля. Мы убеждены в этой позиции".
- Напомним, 14 марта президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву с первым официальным визитом за пределы Ближнего Востока после двух землетрясений, произошедших в Сирии и Турции.
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