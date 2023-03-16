Об этом говорится в интервью Башара Асада пропагандистскому российскому агентству РИА Новости.

Он заявил, что Сирия признает новые границы России, имея в виду временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

"Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если бы не случилась война, это исторически российские территории", - сказал сирийский диктатор о так называемых референдумах и оккупации РФ украинских территорий.

В частности, он подтвердил, что позиция Сирии основывается исключительно на исторических фактах, и объяснил свое убеждение:

"Они (эти территории, – ред.). были переданы Украине, возможно, около 100 лет назад, я думаю, что во времена Ленина. На них проживают российские граждане, и факты на местах свидетельствуют о том, что это российская земля. Мы убеждены в этой позиции".