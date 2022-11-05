Это инвестиция в безопасный XXI век: Резников о новом пакете помощи от США
Министр обороны Алексей Резников поблагодарил Соединенные Штаты за предоставление Украине нового пакета военной помощи стоимостью $400 млн
Об этом он написал в twitter .
"Новый пакет помощи США в сфере безопасности стоимостью 400 миллионов долларов является еще одним шагом к победе добра над злом и инвестицией в безопасный ХХІ век. Каждая система ПВО спасет десятки украинских жизней. Каждый танк уничтожит сотни захватчиков", - отметил он.
- 4 ноября Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 миллионов, который будет включать не менее 45 танков Т-72.
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