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Главная война с Россией "Это их территория". Байден прокомментировал возможность территориальных уступок Украины

"Это их территория". Байден прокомментировал возможность территориальных уступок Украины

3 июня, 2022 пятница
23:38
война с Россией Джо Байден

"Это их территория. Я не собираюсь говорить им, что они должны делать, а чего нет", - заявил президент США

Так Джо Байден ответил на вопрос прессы о том, должна ли Украина уступить территорию, чтобы достичь мира, сообщает Голос Америки.

Американский лидер также подчеркнул, что он всегда придерживался позиции, что ничего об Украине не должно решаться без Украины. Однако, заметил американский президент, в определенное время "необходимо будет урегулирование на основе переговоров". "Что это будет включать, я не знаю. Между тем, мы продолжим предоставлять Украине возможности себя защитить".

  • 1 июня министр обороны Украины Алексей Резников после разговора с главой Пентагона Остином анонсировал "новую порцию добрых новостей" о помощи Украине. Ранее Резников сообщил, что на фронте уже работают предоставленные партнерами три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70, самоходная артиллерийская установка CAESAR.
  • 31 мая посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила , что Америка не предоставляет ни одного оружия, которое позволило бы украинцам атаковать РФ из Украины.

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