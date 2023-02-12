Это их право и корпоративное согласие, - Креминь о запрете русского языка в Могилянке
Киево-Могилянская академия сделала то, что должна была сделать, когда запретила использование русского языка на территории заведения
Об этом в эфире Еспресо сказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
"Было бы странно, чтобы в Киево-Могилянской академии впервые за их историю объявили другие правила. Это вопрос внутреннего распорядка, корпоративных прав, единогласно поддержанных трудовым коллективом. Разговор не о запрете языка, а о необходимости применения украинского и других языков", – отметил он.
Креминь подчеркнул, что запрет общаться на языке агрессора – это один из пунктов их внутреннего распорядка.
"Это их внутренний режим. У нас есть не только резонанс, а зеркальные повторения в других учебных заведениях. Национальная музыкальная академия им. Чайковского, ХНУ им. Каразина. Это их право, решение, корпоративное согласие, чтобы уделить внимание украинскому языку как государственному. Киево-Могилянская академия сделала то, что должна была сделать. Это их ответственность, но это показатель национального сознания, один из маркеров культурной, образовательной идентичности. Это один из примеров того, когда на территории учебного заведения, как это определено законом, должен властвовать государственный язык", – подытожил уполномоченный.
- В конце января в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" студентам, преподавателям и администрации запретили использовать русский язык в заведении.
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