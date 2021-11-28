"Это - идиотизм". Как соцсети реагируют на действия ГБР в отношении Юрия Бутусова и его видео
Известие о начатой Государственным бюро расследований (ГБР) проверке содержания видео известного киевского журналиста Юрия Бутусова, где он бьет на полигоне из 152-мм гаубицы, вызвало большое обсуждение на фейсбуке. Проверка эта, напомним, выделена в отдельное уголовное производство
Хотя в ГБР при этом уверяют, что будут проверять не лично Юрия, а тех должностных лиц, которые "допустили гражданское лицо (т.е. Бутусова, - ред.) к оружию" , а самому ему могут предоставить разве что "юридическую консультацию", статьи производства серьезны:
ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружения),
ст. 437 УКУ (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).
Сам он говорит о мести со стороны действующего президента Владимира Зеленского за публично заданные им, Юрием Бутусовым, вопросы о людях из окружения главы государства и Офиса президента.
Все это стало темой №1 в украинском Фейсбуке вечером в воскресенье, 28 ноября 2021 года.
Ниже мы подобрали наиболее характерные посты. Как знаковых для Украины фигур, так и обычных пользователей сети.
"Это идиотизм и еще один публичный акт избирательного правосудия против инакомыслящего, критикующего власть", - пишет экс-министр внутренних дел Арсен Аваков.
Командир Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош, в свою очередь, предупреждает "верховного главнокомандующего и его непосредственных подчиненных" о недопустимости преследования украинских журналистов-государственников:
"Это не 112-й, "Нюзван", ЗИК, "Наш", "Интер" или какой-нибудь другой кремлевский пропагандивный рупор!
Это украинские журналисты. И тут, ребята, вы попали "в штангу"...
Лучше сдайте назад, потому что будет беда".
"Хочется стать нейрохирургом. Очень интересно, как устроен мозг консультантов, которые такое советуют? И в каком месте эта вавка?", - продолжает тему политолог Олег Медведев.
Ветеран войны с Россией на Донбассе, экс-нардеп от Радикальной партии Дмитрий Линько не ограничился словами, а в поддержку Юрия Бутусова выложил арихвное видео, где он стреляет из гранатомета по российско-террористическим силам вблизи Авдеевки.
"Должен признаться, что так же соучастник этого страшного преступления. Как и сотни тысяч других украинцев, которые в отличие от верховного главнокомандующего, готовы защищать свою страну.
Выстрел в сторону ваты в районе Авдеевки. Надеюсь метко", - подчеркнул Линько.
По мнению Мирослава Гая (десантника, ветерана, сокоординатора Движения Сопротивления Оккупации), стражам порядка не нравится фраза, сказанная Бутусовым во время совершения выстрела из гаубицы: "По оккупантам огонь".
Мол, это может привести к эскалации на фронте.
Гай задается вопросом: чего тогда ждать тем, кто произносит словосочетание "Путин - х***о!"?
При этом преимущественно все комментаторы согласны, что такое решение ГБР "за гранью здравого смысла".
А действия власти в отношении Юрия Бутусова, как отмечают пользователи Фейсбука, лишь добавят ему популярности.
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