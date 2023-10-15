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Главная Война с Россией "Это идеологическая путаница, которая никуда нас не выведет": политик Ауштрявичюс о предложении ЕС ввести "паспорта демократии" для российских оппозиционеров
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"Это идеологическая путаница, которая никуда нас не выведет": политик Ауштрявичюс о предложении ЕС ввести "паспорта демократии" для российских оппозиционеров

15 октября, 2023 воскресенье
20:25
Война с Россией

Литовский политик, депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс прокомментировал предложение Евросоюза ввести "паспорта демократии" для российских оппозиционеров назвав его "идеологической путаницей"

Об этом стало известно из эфира телеканала "Еспресо".

"Эта идея появилась как результат подготовки нового рапорта относительно будущих отношений Евросоюз-Россия. Это предложение одной группы парламентариев, которые хотят рассматривать или имеют такое предложение для Евросоюза, чтобы были введены так называемые демократические паспорта для тех россиян, которые по их мнению должны иметь право на въезд в Евросоюз и получение работы", - рассказал он.

Ауштрявичюс считает, что это не проблема ЕС определять какой россиянин хороший, а какой плохой, или какой пропутинский, а какой антипутинский.

"Это они должны делать и, кстати, эта большая головная боль не должна лежать на нашей стороне. Я думаю, что мы слишком много себя вносим в эти дела, постоянно думаем о том, какое будущее будет в России. Я думаю, что нам нужно больше думать о себе, то есть о Евросоюзе, о наших партнерах, об Украине или Молдове, о тех странах, которые хотят идти по демократическому пути свободы и суверенитета", - отметил он.

Политик подчеркнул, что это предложение для него – это идеологическая путаница, которая не выведет никуда.

"По какому принципу определять, какой россиянин хорош, а какой плох? Очень, я бы сказал, мутная вода для меня", - добавил Ауштрявичюс.

Что известно о запрете на въезд автомобилям с российскими номерами

Напомним, что 10 сентября в рамках действия санкций Еврокомиссия запретила россиянам въезд в страны ЕС на зарегистрированных в РФ автомобилях, а также ввоз личных вещей россиян, таких как смартфоны, драгоценности и ноутбуки.

Кроме того, Литва на год ввела запрет на перевозку по территории страны и из нее товаров двойного назначения, чтобы они не могли попасть в Россию и Беларусь.

13 сентября с 10 часов утра Эстония запретила въезд в страну автомобилей с номерами Российской Федерации, поскольку это подпадает под действие санкций. Подобный запрет накануне приняли Литва и Латвия.

15 сентября Финляндия объявила о запрете ввоза автомобилей с российской регистрацией. Страна считает важным одинаково вводить ограничения Евросоюза для РФ. Владельцы транспортных средств на территории Финляндии должны избавиться от регистрации до 16 марта 2024 года. Это касается всех автомобилей с номерами РФ.

Мир
ЕС
Литва
санкции против России
окупанти
Мир про Украину
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