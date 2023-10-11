"Это глобальный конфликт между демократиями и диктатурами": Портников о событиях на Кавказе и на Ближнем Востоке

Об этом он сказал в эфире "Говорить великий Львів".

"Россия имеет возможность влиять на постсоветское пространство, провоцировать конфликты, как между Азербайджаном и Арменией, что в результате привело к трагедии десятков тысяч людей, вынужденных оставить места своего изначального проживания в Нагорном Карабахе. Ушедшие с этих территорий люди, что бы там не рассказывали о вопросах территориальной целостности Азербайджана, жили в своих домах сотни лет. Тут все просто: это глобальный конфликт между демократиями и диктатурами", - говорит Портников.

Он также отметил, что конфликт в Нагорном Карабахе идет не по международному праву.

"В конфликте между Азербайджаном и Арменией, вы понимаете это четко, - ведь международное право на стороне Азербайджана, а десятки тысяч людей покидают свои дома", - объясняет журналист.

Ситуация на Ближнем Востоке, по его словам, еще один пример противостояния диктатуры и демократии, в котором Украина должна стать на сторону демократии.

"Конфликт между Израилем и Газой (Газа не является частью Израиля, это территория палестинского государства будущего, которое должно быть когда-нибудь образовано) - это не вопрос границ, их восстановления или международного права. Но это конфликт между теми, кто способствует превращению мира в диктаторский, и теми, кто хочет, чтобы мир оставался демократическим. И Украина в этой ситуации должна либо попытаться остаться на стороне демократического мира, либо готовиться к исчезновению с политической карты мира как таковой", - говорит он.