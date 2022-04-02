Это гарантированное участие в войне и смерти. Зеленский призвал россиян и крымчан саботировать весенний призыв в РФ

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

"В России там стартовал весенний призыв. Он выглядит как традиционный, но отличается от обычных. Потому что призывников в этом году могут отправить на войну против нашего государства, против нашего народа. А значит, это гарантированная смерть для многих совсем молодых ребят. И хотя они не наши граждане, а граждане государства, которое с нами воюет на нашей земле, все же наша обязанность, как людей, их предупредить", - подчеркнул Зеленский.

Дальше президент продолжил на русском языке:

"Предупредите каждого такого призывника, их родителей. Нам здесь не нужны новые убитые люди. Берегите своих детей, чтобы они не стали злодеями. Не отдавайте их в армию. Делайте все, что можете, только бы они жили. Дома. У себя дома".

Глава государства подчеркнул, что всей правды об этом призыве и судьбе призывников россиянам не скажут, а потому призвал делать это тех, у кого есть возможность донести до них правду. Также Зеленский обратился к крымчанам, которых также могут забирать в российскую армию:

"РФ пытается забирать в армию людей и в Крыму. Это нарушение международного гуманитарного права и военное преступление, за которое будет ответственность. И который также является аргументом, чтобы санкции против России усиливались. Поэтому хочу сказать еще жителям Крыма: саботируйте эту историю на любое каком из этапов. А если не получится, то не выполняйте преступных приказов и при первой же возможности сдавайтесь Вооруженным силам Украины. Мы все поймем. Вы будете жить".

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