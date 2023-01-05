Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Сторонники этой реформы ссылаются на демографию, однако это имеет опосредованное отношение. До войны население Украины по разным оценкам было 40 млн, а трудоспособных украинцев – 24 млн. И только 13 млн платило единый социальный взнос (ЕСВ, – ред ). Такого резерва плательщиков ЕСВ, как в Украине до войны, не было ни в одной стране Европы. В европейских странах либо повышали пенсионный возраст, либо поднимали ставки отчислений в социальные фонды. А в Украине проблема больше в теневой экономике, а не в демографии", - прокомментировал экс-министр социальной политики.



Андрей Рева добавил, что низкие пенсии из-за того, что все ушли в тень с помощью Гетманцева, правительства, которые сделали, чтобы количество плательщиков ЕСВ было минимальным, и сегодня их около 8 млн.



"А теперь из тех денег, которые уходят на пенсии, они хотят изъять часть и передать негосударственным пенсионным фондам, чтобы они также обогатились на этом. Соответственно, чтобы еще больше бюджетных проблем возникло в госбюджете Украины. Поэтому это тупиковый и явно коррупционный путь. Скажите, какое может быть накопление в стране, если у нас инфляция 30%?Для того чтобы накопить, нужно над уровнем инфляции доходность еще плюс как минимум 2%. Где вы сегодня найдете бизнес в Украине с доходностью в 32%? Если этого нет, то это просто будет финансовая пирамида, которая рухнет, обвалится и завалит всех тех, кто будет у власти через 20 лет. Ни Марченко, ни Шмыгаля, ни Зеленского через 20 лет на этих должностях не будет, а эта пирамида рухнет, когда нужно будет выплачивать. Поэтому сейчас нужно людям объяснить, что эту преступную схему пытаются ввести под темой заботы о пенсионерах. Ведь здесь только коммерческий и коррупционный интерес лиц, которые протаскивают эту так называемую реформу", - подытожил Рева.

Ранее заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко отметила, что накопительная система пенсий не ко времени: или пенсионеры получат меньше, или государство перекроет дефицит и оплатит комиссию

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