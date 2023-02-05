Об этом Подоляк написал в twitter.

Таким образом, он отреагировал на слова Беннета, что 5 марта 2022 года в Москве Путин якобы пообещал ему не убивать президента Украины.

Возникают странные инсайды "эксов" о "посредничестве": Путин якобы давал "гарантии не убивать", а "Запад прервал перспективные переговоры". Но все это фикция. За российским вторжением стоит не "расширение НАТО", гарантии безопасности или санкции, а желание РФ уничтожить Украину и убивать украинцев", - подчеркнул Подоляк.