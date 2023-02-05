"Это фикция": в Офисе президента отреагировали на слова Беннета об обещании Путина не убивать Зеленского
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал фикцией заявление экс-премьера Израиля Нафтали Беннета о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы обещал не убивать Владимира Зеленского
Об этом Подоляк написал в twitter.
Таким образом, он отреагировал на слова Беннета, что 5 марта 2022 года в Москве Путин якобы пообещал ему не убивать президента Украины.
Возникают странные инсайды "эксов" о "посредничестве": Путин якобы давал "гарантии не убивать", а "Запад прервал перспективные переговоры". Но все это фикция. За российским вторжением стоит не "расширение НАТО", гарантии безопасности или санкции, а желание РФ уничтожить Украину и убивать украинцев", - подчеркнул Подоляк.
- 5 февраля Нафтали Беннет заявил, что Владимир Путин пообещал ему не убивать Владимира Зеленского.
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