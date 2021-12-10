"Это фейк, который "подают" из ОП": Тупицкий о санкциях США

Об этом он заявил в комментарии LIGA.net .



Тупицкий сообщил, что новость о введении санкций США против него и его жены стала для него "шоком".



"Надо до утра выяснить. Для меня это шокирующая новость, которую я считаю полной чепухой", - отметил он.



По его словам, информация о запрете въезда в США, опубликованная на сайте Госдепартамента, "является фейком, который "подают" из Офиса президента".



Экссудья КСУ заявил, что "это направлено на Верховный Суд, чтобы задавить его и чтобы он не принимал окончательного решения" по иску о признании незаконным указа президента Владимира Зеленского об отмене указа, согласно которому Александр Тупицкий возглавил КСУ.



"Привязывают какое-то дело со взяткой. Это полная чушь, потому что никаких дел нет", - добавил Тупицкий.

Напомним, президент Владимир Зеленский в декабре 2020 года издал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда Украины.

9 декабря США ввели санкции против отстраненного главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и его супруги.

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