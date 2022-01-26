"Это фейк": информацию о возможных прямых переговорах с террористами "Л/ДНР" запустил Офис президента, - Розенко

Об этом он сказал в "Великом Василии Зимы" на Еспресо.TV.



Розенко прокомментировал информацию о возможном согласовании "нормандскими" советниками переговоров между Украиной и террористами "Л/ДНР".



"Я совершенно четко убежден, что это информация, которую запустил сам Офис президента через СМИ. Это фейк, потому что я не слышал никогда ни со стороны Германии, ни со стороны Франции, ни со стороны США позиции о том, что "Вы идите говорите прямо с террористами". Это была информация, запущенная из Офиса президента накануне визита, чтобы потом Ермак рассказывал о том, что мы никогда на это не согласимся и никогда такого не будет", - заявил экс-министр.



По его мнению, по этим словам, может происходить "настоящая измена на других позициях".



"Нам говорят о выполнении "формулы Штайнмайера", но давайте не забывать, что если при предыдущей власти были дискуссии вокруг этого, было много позиций, споров, то действующая власть осенью 2019 года подписала эту формулу. Действующая власть взяла на себя обязательство ипмлементировать ее в украинское законодательство. Там стоит подпись представителя Зеленского на этих переговорах. Очевидно, от нас будут это требовать", - подытожил Розенко.

Напомним, в среду, 26 января, проходит встреча политических советников лидеров Нормандской четверки.

Немецкое издание dpa написало, что политические советники лидеров нормандского формата могут во время переговоров в Париже согласовать переговоры Украины с террористами "Л/ДНР".

Политолог Андрей Пионтковский заявил, что глава Офиса президента Ермак вез Администрации президента РФ Козаку на утверждение "10 шагов к миру, в которых он уже сдал все".

Ермак исключил возможность прямых переговоров с террористами ЛДНР.

Ермак назвал "нормандскую" встречу политических советников мощным сигналом готовности сторон к мирному урегулированию.