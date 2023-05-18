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"Это фантастическая работа": Бен Воллес признался, что хотел бы возглавить НАТО

18 мая, 2023 четверг
20:57
Мир

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил желание стать следующим генсеком НАТО после отставки Йенса Столтенберга в конце этого года.

Об этом Уоллес сказал в интервью информагентству DPA, информирует "Европейская правда".

По словам британского министра, должность генсека НАТО – это "работа, которую я хотел бы получить".

"Быть генеральным секретарем НАТО было бы фантастической работой, а НАТО чрезвычайно важен для всей нашей безопасности. Я был бы рад внести свой вклад в то, чтобы гарантировать, что вы можете спать спокойно", - сказал министр.

В то же время Уоллес дал понять, что он также доволен своей нынешней ролью министра обороны в британском правительстве.

В случае назначения Бен Уоллес станет первым за последние двадцать лет генеральным секретарем Североатлантического Альянса, представляющим Великобританию. Кроме него, о желании получить этот пост говорил и британский экс-премьер Борис Джонсон.

Как известно, действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, который на этом посту с 1 октября 2014 года должен был сложить полномочия еще в прошлом году и планировал возглавить центральный банк в родной Норвегии, но в связи с нападением России на Украину срок его полномочий решили продлить по 30 сентября 2023 года.

По данным СМИ, между странами нет консенсуса по кандидатуре преемника Столтенберга.

Вероятными кандидатами на нового генсека НАТО называют премьер Литвы и Эстонии, министров обороны Нидерландов и Британии, экс-премьера Италии, президента Румынии или, не исключено, представителя Канады.

  • Напомним, недавно Йенс Столтенберг заявил , что вступление Украины в НАТО поддерживает каждая страна Альянса, однако сегодня трудно назвать точные сроки. Это точно не произойдет, пока Украина не победит в войне с Россией.
Йенс Столтенберг
НАТО
Великобритания
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