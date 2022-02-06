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Главная война с Россией "Это еще свыше 80 тонн солидарности. Будет еще больше", - посольство США о 8-й "птице"

"Это еще свыше 80 тонн солидарности. Будет еще больше", - посольство США о 8-й "птице"

6 февраля, 2022 воскресенье
19:00
война с Россией

В американском посольстве в Киеве приветствуют прибытие восьмого борта с военной помощью США и уверяют, что предоставление военной помощи будет продолжаться

Об этом вечером в воскресенье, 6 февраля 2022 года, пресс-служба посольства сообщила в своем твиттере, передает Еспресо.TV.

"Рады сообщить о 8-й поставке помощи по безопасности Вооруженным Силам Украины. Это еще свыше 80 тонн солидарности", - отмечают американские дипломаты.

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"Будет еще больше. Будьте уверены: мы стоим бок о бок с Украиной, в то время как она защищает свой суверенитет и территориальную целостность", - добавляют в посольстве.


Ведомство также приводит фотографии процесса разгрузки.

Что именно было на борту, однако, официально не сообщается.

  • Восьмой по счету грузовой самолет с военной помощью Украины от Соединенных Штатов Америки днем в воскресенье, 6 февраля 2022 года, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
  • За две недели США передали Украине уже более 650 тонн оборонных боеприпасов. 5 февраля поступило 85 тонн.


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оружие
военная помощь США Украине
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