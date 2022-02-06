"Это еще свыше 80 тонн солидарности. Будет еще больше", - посольство США о 8-й "птице"
В американском посольстве в Киеве приветствуют прибытие восьмого борта с военной помощью США и уверяют, что предоставление военной помощи будет продолжаться
Об этом вечером в воскресенье, 6 февраля 2022 года, пресс-служба посольства сообщила в своем твиттере, передает Еспресо.TV.
"Рады сообщить о 8-й поставке помощи по безопасности Вооруженным Силам Украины. Это еще свыше 80 тонн солидарности", - отмечают американские дипломаты.
Смотрите и читайте: Лукашенко о войне с Украиной: "Максимум 3-4 дня. Автоматы деревянные... Там некому против нас воевать. Володя Зеленский струхнул"
"Будет еще больше. Будьте уверены: мы стоим бок о бок с Украиной, в то время как она защищает свой суверенитет и территориальную целостность", - добавляют в посольстве.
Ведомство также приводит фотографии процесса разгрузки.
Что именно было на борту, однако, официально не сообщается.
- Восьмой по счету грузовой самолет с военной помощью Украины от Соединенных Штатов Америки днем в воскресенье, 6 февраля 2022 года, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
- За две недели США передали Украине уже более 650 тонн оборонных боеприпасов. 5 февраля поступило 85 тонн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.96
Покупка 27.96Продажа 28.27
-
EUR
Покупка 31.9Продажа 32.39
- Актуальное
- Важное