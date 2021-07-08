"Это ерунда. Что с людьми делать? ": Данилов объяснил, почему не закрыли предприятия Фирташа
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, почему предприятия Дмитрия Фирташа, против которого ввели санкции, не закрыли
Об этом он заявил в интервью "24 телеканала" .
"На сегодня есть санкции в отношении гражданина Фирташа. Он не сможет пользоваться теми активами, которые есть на территории Украины. Нам было не совсем понятно общение с людьми, которые занимали министерские должности. Они считали, что мы должны закрыть предприятия Фирташа. Это чушь", - отметил Данилов.
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По его словам, на этих предприятиях работают люди, которых не нужно увольнять.
"А что с людьми делать? Их выбросить на улицу, что ли? Он сейчас не может пользоваться деньгами, которые есть на этих предприятиях. Он не может продавать активы, которые являются ... Однако мы ответственны в этом. Когда министр говорит, почему предприятия Фирташа не закрыли - мы же не враги Украины, люди должны работать ", - отметил Данилов.
- Напомним, 18 июня Совбез ввел санкции против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.
- 24 июня президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.
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