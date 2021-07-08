"Это ерунда. Что с людьми делать? ": Данилов объяснил, почему не закрыли предприятия Фирташа

Об этом он заявил в интервью "24 телеканала" .

"На сегодня есть санкции в отношении гражданина Фирташа. Он не сможет пользоваться теми активами, которые есть на территории Украины. Нам было не совсем понятно общение с людьми, которые занимали министерские должности. Они считали, что мы должны закрыть предприятия Фирташа. Это чушь", - отметил Данилов.



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По его словам, на этих предприятиях работают люди, которых не нужно увольнять.

"А что с людьми делать? Их выбросить на улицу, что ли? Он сейчас не может пользоваться деньгами, которые есть на этих предприятиях. Он не может продавать активы, которые являются ... Однако мы ответственны в этом. Когда министр говорит, почему предприятия Фирташа не закрыли - мы же не враги Украины, люди должны работать ", - отметил Данилов.

Напомним, 18 июня Совбез ввел санкции против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

24 июня президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

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