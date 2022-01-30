"Это элемент дестабилизации в Украине": новоизбранный президент НауКМА Сергей Квит о попытке срыва выборов в Национальном университете "Киево-Могилянская академия"
Новоизбранный президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей Квит считает, что попытку срыва выборов президента НауКМА следует рассматривать наряду с информацией о заминировании школ и другими провокациями в Украине
Об этом передает Еспресо.TV.
"Трудно сказать, кто пытался сорвать выборы президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Я думаю, что следствие это выяснит. Подольское управление полиции города Киева возбудило уголовное дело по этой теме. Но с уверенностью могу сказать, что пытались сорвать выборы те, кому мешает НауКМА. Чтобы активный игрок и лидер общественных перемен, не только в обществе, но и в образовании, не смог работать эффективно. Я думаю, что эту попытку срыва выборов нужно рассматривать наряду с новостями о заминировании школ и административных зданий", - заявляет Квит.
Новоизбранный президент НауКМА также отметил, что против него были заказаны проплаченные статьи в СМИ. Но, по его словам, такие попытки дискредитировать его не дали результатов. Квит отметил, что таких публикаций было несколько.
"В понедельник мы уже будем знать о реакции Министерства образования и науки по поводу попытки срыва выборов президента. Со стороны НауКМА все внутренние органы, это и студенческий парламент, и ученый совет с избирательной комиссией, признали результаты выборов. Ждем только реакции о выборах от Министерство образования и науки. НауКМА - это один из лучших университетов Украины, который воспитывает лидеров. Поэтому мы планируем совершенствовать нашу стратегию и планировать наше дальнейшее развитие", - добавил Квит.
- Напомним, 27 января претендент на пост президента Киево-Могилянской академии Сергей Квит заявил, что на избирательный участок УВО напали и похитили урну для голосования.
- Бывший министр образования Украины Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".
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