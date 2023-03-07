Это его глаза, голос и то, как он курил: украинка узнала в расстрелянном россиянами военном своего брата, - СМИ
Расстрелянного россиянами после фразы "Слава Украине" украинского пленного воина узнала его сестра
Об этом сообщила продюсер ВВС София Кочмар-Тимошенко на своей странице в фейсбуке , а также журналист канала Исландия Василий Крутчак .
По ее словам, украинка узнала брата на видео с момента расстрела по глазам и голосу.
"Узнала. Проверила. Сестра говорит - "100 процентов - это мой брат. Это его глаза, голос и то, как он курил сигарету". Но просит молчания до утра, пока выйдут на связь собратья с нуля и хочет быть у его матери с самого утра", - говорится в сообщении Кочмар-Тимошенко.
Крутчак утром 7 марта также сообщил, что разговаривал с сестрой Шадуры Тимофея Николаевича и она на 90% уверена, что расстрелян ее брат.
"Только что разговаривал по телефону с сестрой Тимофея, Ольгой. Она сообщила, что на 90% уверена, что мужчина, которого расстреляли является ее братом", - написал он в фейсбуке.
Официальных подтверждений личности пока нет.
- 5 марта в сети появилось видео расстрела украинского военного, попавшего в плен к российским оккупантам. В последние секунды жизни украинский пленник произнес "Слава Украине!". ОГПУ объявил о начале расследования по факту расстрела безоружного человека. Президент Украины Владимир Зеленский, генеральный прокурор, руководитель ОП, глава МИД и омбудсмен отреагировали на военное преступление РФ.
- А Фракция "Слуга Народа" планирует инициировать присвоение звания Героя Украины расстрелянному войсками РФ украинскому воину после его идентификации.
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