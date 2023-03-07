Об этом сообщила продюсер ВВС София Кочмар-Тимошенко на своей странице в фейсбуке , а также журналист канала Исландия Василий Крутчак .

По ее словам, украинка узнала брата на видео с момента расстрела по глазам и голосу.

"Узнала. Проверила. Сестра говорит - "100 процентов - это мой брат. Это его глаза, голос и то, как он курил сигарету". Но просит молчания до утра, пока выйдут на связь собратья с нуля и хочет быть у его матери с самого утра", - говорится в сообщении Кочмар-Тимошенко.

Крутчак утром 7 марта также сообщил, что разговаривал с сестрой Шадуры Тимофея Николаевича и она на 90% уверена, что расстрелян ее брат.



"Только что разговаривал по телефону с сестрой Тимофея, Ольгой. Она сообщила, что на 90% уверена, что мужчина, которого расстреляли является ее братом", - написал он в фейсбуке.

Официальных подтверждений личности пока нет.