Это единственный способ завершить войну: Подоляк объявил о подготовке к переговорам Зеленского с Путиным

Об этом сообщает PBS.



По словам Подоляка, единственная опция, которая позволит остановить войну России против Украины – это переговоры Зеленского и Путина.



"Объективно, единственная опция, которая остановит войну – это прямые переговоры между двумя президентами. И именно над этим мы работаем в ходе мирных переговоров. Мы нарабатываем документ, который будут в дальнейшем обсуждать и подписывать президенты. Это единственный способ завершить войну", - сказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Напомним, ранее Подоляк заявил, что россияне на переговорах перестали говорить ультиматумами.

Впоследствии Подоляк сообщил, что четвертый раунд переговоров с Россией проходит сложно, но с продвижением.

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