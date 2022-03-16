Это единственный способ завершить войну: Подоляк объявил о подготовке к переговорам Зеленского с Путиным
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что они работают над прямыми переговорами Владимира Зеленского с Владимиром Путиным
Об этом сообщает PBS.
По словам Подоляка, единственная опция, которая позволит остановить войну России против Украины – это переговоры Зеленского и Путина.
"Объективно, единственная опция, которая остановит войну – это прямые переговоры между двумя президентами. И именно над этим мы работаем в ходе мирных переговоров. Мы нарабатываем документ, который будут в дальнейшем обсуждать и подписывать президенты. Это единственный способ завершить войну", - сказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
- Напомним, ранее Подоляк заявил, что россияне на переговорах перестали говорить ультиматумами.
- Впоследствии Подоляк сообщил, что четвертый раунд переговоров с Россией проходит сложно, но с продвижением.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.1
-
EUR
Покупка 32.39Продажа 33.42
- Актуальное
- Важное