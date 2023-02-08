"Это единственное сражение, о котором я думаю": самый богатый боксер мира заявил о желании драться с россиянином
Мексиканский боксер Сауль Альварес заявил, что единственный бой, который он хочет провести – это реванш против россиянина Дмитрия Бивола
Об этом сообщает The Ring.
"Мы пока не знаем, с кем будем драться дальше. Посмотрим. Мы хотим подождать немного дольше, еще 1-2 недели, чтобы посмотреть, что будет с моей рукой. Потом мы начнем думать, что будет дальше. Я делаю то, что будет лучше для моей карьеры, для моего наследия – разные весовые категории, больше титульников, хорошие поединки. На этот момент я хочу реванш с Биволом. Это единственное сражение, о котором я думаю", - сказал Альварес.
Сауль Альварес является богатейшим боксером мира по версии Forbes. За 2022 год мексиканец заработал $90 млн.
В мае 2022 года Канело проиграл россиянину Дмитрию Биволу единогласным решением судей.
- 1 февраля мексиканский боксер Сауль Альварес согласен провести бой против украинца Александра Усика в первом тяжелом весе.
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