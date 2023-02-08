Об этом сообщает The Ring.

"Мы пока не знаем, с кем будем драться дальше. Посмотрим. Мы хотим подождать немного дольше, еще 1-2 недели, чтобы посмотреть, что будет с моей рукой. Потом мы начнем думать, что будет дальше. Я делаю то, что будет лучше для моей карьеры, для моего наследия – разные весовые категории, больше титульников, хорошие поединки. На этот момент я хочу реванш с Биволом. Это единственное сражение, о котором я думаю", - сказал Альварес.

Сауль Альварес является богатейшим боксером мира по версии Forbes. За 2022 год мексиканец заработал $90 млн.

В мае 2022 года Канело проиграл россиянину Дмитрию Биволу единогласным решением судей.