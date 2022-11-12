Об этом Хирн сказал в интервью iFL TV .

По его словам, украинец в бою против американца Джемейна Ортиса выглядел неубедительно и мало напоминал боксера, которым восхищались все поклонники спорта.

"Если вы сравните Лому с тем, как он сражался в первом бою в своей профессиональной карьере против Хосе Луиса Рамиреса в 2013 году, это буквально как два разных человека, потому что Ломаченко так сильно деградировал за последние девять лет, что он и наполовину не тот боец, каким был тогда", – сказал Хирн.

Он убежден, что абсолютному чемпиону мира в легком весе (до 61,2 кг) Дэвину Хейни не составит проблем победить бывшего лидера дивизиона.

"Я думаю, что это действительно хорошее сражение для Дэвина Хейни прямо сейчас. По моему мнению, он не может проиграть Ломаченко", - спрогнозировал Хирн, которого считают самым влиятельным промоутером мира. Кроме американца, он сотрудничает со многими другими топовыми боксерами, в частности, мексиканцем Саулем Альваресом и британцем Энтони Джошуа.

30 октября Василий Ломаченко единогласным решением судей победил американца Джемейна Ортиса .

Сразу после поединка Хейни согласился провести бой за звание абсолютного чемпиона мира против Ломаченко.

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