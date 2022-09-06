"Это дорого и неудобно. Но мы в Европе платим деньгами, а Украина – человеческими жизнями": премьер Латвии о газовом шантаже РФ
Премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия и Евросоюз в целом должны выдержать шантаж Кремля, который начал использовать энергетическую зависимость Европы от газа из России для политического давления
Об этом сообщило издание Delfi.
Каринш также отметил, что сейчас РФ открыто шантажирует Европу, надеясь добиться ослабления санкций за войну против Украины.
"Мы должны выдержать это давление. Сейчас мы, по всей Европе и в Латвии, платим своеобразный военный сбор. Украина платит его человеческими жизнями, разрушенной инфраструктурой и вредом для окружающей среды. Мы, Латвия и Европа, платим деньгами. Это дорого и "больно"" , но надо это делать, пока Украина не выиграет в этой войне, а Россия - не проиграет", - подчеркнул Кришьянис Кариньш.
Кроме того, он добавил, что правительство готовит шаги, чтобы помочь населению пройти отопительный сезон.
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