English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Это дорого и неудобно. Но мы в Европе платим деньгами, а Украина – человеческими жизнями": премьер Латвии о газовом шантаже РФ

"Это дорого и неудобно. Но мы в Европе платим деньгами, а Украина – человеческими жизнями": премьер Латвии о газовом шантаже РФ

6 сентября, 2022 вторник
18:25
война с Россией Латвия

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия и Евросоюз в целом должны выдержать шантаж Кремля, который начал использовать энергетическую зависимость Европы от газа из России для политического давления

Об этом сообщило издание Delfi.

Каринш также отметил, что сейчас РФ открыто шантажирует Европу, надеясь добиться ослабления санкций за войну против Украины.

"Мы должны выдержать это давление. Сейчас мы, по всей Европе и в Латвии, платим своеобразный военный сбор. Украина платит его человеческими жизнями, разрушенной инфраструктурой и вредом для окружающей среды. Мы, Латвия и Европа, платим деньгами. Это дорого и "больно"" , но надо это делать, пока Украина не выиграет в этой войне, а Россия - не проиграет", - подчеркнул Кришьянис Кариньш.

Кроме того, он добавил, что правительство готовит шаги, чтобы помочь населению пройти отопительный сезон.

  • 31 августа Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия заявили, что будут введены визовые ограничения для россиян, независимо от решения ЕС.
  • 16 августа Латвия предоставила Украине 6 гаубиц M109, также Воздушные силы ВСУ получили от Латвии два вертолета Ми-17 и еще два - Ми-2, а министерство иностранных дел Латвии заявило о возобновлении программы по предоставлению реабилитационных услуг раненым украинским военным.
  • 2 сентября президент и министр обороны Латвии призвали НАТО передать Украине самолеты и танки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
Украина
ЕС
Латвия
Читайте также:
Дні жалоби
4 сентября, 2022 воскресенье
В Каменце-Подольском объявили трехдневный траур
сепари ОРДЛО
5 сентября, 2022 понедельник
Путин сделал циничное заявление о принудительно мобилизованных с оккупированных территориях
Володимир Зеленський телефонує
5 сентября, 2022 понедельник
Стало известно, кому первому из мировых лидеров позвонил по телефону Зеленский утром после вторжения РФ
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.59
    Покупка 39.59
    Продажа 40.4
  • EUR
    Покупка 39.22
    Продажа 40.25
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
6 сентября
19:34
ВСУ
Российские военные ведут с высокой интенсивностью воздушную разведку БпЛА и пытаются улучшить логистическое обеспечение своих войск
19:32
Bayraktar Байрактар
Журналист Славомир Сераковский и польские волонтеры перечислили в Фонд ВСУ 23 млн 724 тыс. злотых от сбора средств на Bayraktar
19:31
Обновлено
В Бердянске раздался взрыв возле здания администрации: взорвался автомобиль с "комендантом" оккупированного города
19:15
Россия потеряла доступ к критически важным компонентам оружия. США и союзники контролируют возможные источники поставок, - Politico
19:11
Место, где рождаются звезды: телескоп Уэбба сфотографировал туманность "Тарантул"
19:03
Индия изучает предложение G7 по предельной цене на нефть из РФ. Китай – против
19:02
Италия планирует сократить потребление газа на 7% в течение зимнего сезона
18:55
Эксклюзив
Избрание Лиз Трасс новым премьером Британии ничего хорошего россиянам не сулит, - политик Рыбачук
18:53
В Украине окончательно запретили "Партию Шария"
18:34
Латвия готова помочь отстроить инфраструктуру Черниговщины, разрушенную в результате российских обстрелов
18:30
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:15
Вывести военных и технику РФ и создать зону безопасности вокруг станции: МАГАТЭ опубликовала отчет по итогам миссии на ЗАЭС
18:04
"Запад или честно назовет Путина ядерным террористом, или он усилит гибридный шантаж": Латынина о предстоящем отчете МАГАТЭ по ЗАЭС
17:52
Эксклюзив
Призываем мир и ООН провести расследование теракта в Оленовке и вернуть пленных азовцев - сестра пленного начальника штаба полка "Азов" Сандра Кротевич
17:51
"Техника вместе с оккупантами превратилась в пожарище": на Донетчине ВСУ уничтожили новейший броневик росгвардии "Патруль"
17:43
Работникам Запорожской АЭС, работающим под российской оккупацией, не угрожает ответственность за коллаборационизм, - Верещук
17:39
Нидерландский город стал первым в мире, где запретили рекламу мяса в общественных местах
17:20
Приложение "Дия"
"Создание и развитие IT-продуктов": Минцифры запустило новый бесплатный курс для айтишников
17:16
"Толкин крутится в гробу". Илон Маск раскритиковал новый сериал "Властелин колец"
16:56
На фото Каховская ГЭС
Работают четыре агрегата из шести: Каховскую ГЭС снова подключили к электросети, - Укргидроэнерго
16:54
Рада запретила транслировать свои заседания во время военного положения. Синхронно со "слугами" голосовали бывшие депутаты ОПЗЖ
16:50
Еврокомиссия утвердила приостановление соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ с 12 сентября
16:31
Константин Жеваго
Пресс-служба Константина Жеваго опровергает информацию об уклонении от уплаты налогов, которая не соответствует действительности
16:31
санкции против РФ
Рада обратилась к ЕС с призывом прекратить выдачу виз гражданам РФ, - Железняк
16:28
"Уровень сервиса, как у европейских дипломатов": Укрзализныця тестирует новые услуги для пассажиров в двух поездах
16:13
Посигналь, если слушаешь Kalush. Килиммен устроил флешмоб в центре Киева
16:11
Выставка об ужасах войны в Украине открылась в немецком Бонне
16:07
В бою с россиянами погиб 27-летний австралийский доброволец
15:53
Эксклюзив
Огрызко
Это последняя зима, когда Россия шантажирует мир энергоносителями - дипломат Огрызко
15:35
Международные организации на практике не могут наказать Россию за теракт в Оленовке, - адвокат защитников Мариуполя
15:13
Эксклюзив
Оккупанты создают на Херсонщине гуманитарный кризис, чтобы обвинить в этом Украину, - журналист Никитенко
15:02
Эксклюзив
Истощение россиян продолжается и оно имеет результаты, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
14:59
В Китае количество жертв вчерашнего землетрясения возросло до 65 человек
14:53
Обновлено
Борис Джонсон
Елизавета II приняла отставку Джонсона и назначила Трасс новым премьером Британии
14:53
Эксклюзив
Авалон в степях Украины
14:50
Пограничника, пленившего командира российской авиачасти, наградили "За заслуги перед ВСУ"
14:40
"Як ти там?": Александр Положинский по возвращении с фронта написал новую песню
14:31
В 2023 году Украина перейдет к переговорам о процессе вступления в ЕС, – Шмыгаль
14:24
В Одесской области высохли заповедные озера, - эколог
14:23
Призвали бойкотировать выступающих за незаконное вторжение: на научно-фантастическом фестивале Worldcon Украину поддержали двумя резолюциями
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV