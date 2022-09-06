"Это дорого и неудобно. Но мы в Европе платим деньгами, а Украина – человеческими жизнями": премьер Латвии о газовом шантаже РФ

Об этом сообщило издание Delfi.

Каринш также отметил, что сейчас РФ открыто шантажирует Европу, надеясь добиться ослабления санкций за войну против Украины.

"Мы должны выдержать это давление. Сейчас мы, по всей Европе и в Латвии, платим своеобразный военный сбор. Украина платит его человеческими жизнями, разрушенной инфраструктурой и вредом для окружающей среды. Мы, Латвия и Европа, платим деньгами. Это дорого и "больно"" , но надо это делать, пока Украина не выиграет в этой войне, а Россия - не проиграет", - подчеркнул Кришьянис Кариньш.

Кроме того, он добавил, что правительство готовит шаги, чтобы помочь населению пройти отопительный сезон.

31 августа Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия заявили, что будут введены визовые ограничения для россиян, независимо от решения ЕС.

16 августа Латвия предоставила Украине 6 гаубиц M109, также Воздушные силы ВСУ получили от Латвии два вертолета Ми-17 и еще два - Ми-2, а министерство иностранных дел Латвии заявило о возобновлении программы по предоставлению реабилитационных услуг раненым украинским военным.

2 сентября президент и министр обороны Латвии призвали НАТО передать Украине самолеты и танки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb