"Это должно прекратиться": спецпредставитель ЕС Гилмор заявил, что оккупанты должны открыть КПВВ
Спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор заявил, что коронавирус не может являться поводом для закрытия пунктов пропуска на линии разграничения и что оккупанты должны их разблокировать
Об этом Гилмор сказал в интервью РБК-Украина.
"Вопрос с местами несвободы - номер один. Но есть и вопросы с КПВВ. COVID - это не оправдание для их закрытия. Это может быть поводом для ограничения количества пересекающих КПВВ, но это открытая местность... Поэтому я не воспринимаю такой аргумент", - сказал Гилмор.
Спецпредставитель ЕС подчеркнул, что действия оккупантов лишь усложняют жизнь людям по обе стороны линии столкновения.
"Лишение их права контактировать со своими семьями, получать услуги, которые им нужны, заниматься бизнесом и т. д. Люди, страдающие там, особенно жители неподконтрольных территорий, должны иметь доступ к другой части страны. Это должно прекратиться, и КПВВ должны быть открыты", - подытожил Гилмор.
- Напомним, с 10 октября 2021 года оккупанты заблокировали работу КПВВ в Станице Луганской.
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