"Это для нас смерти подобно": Лукашенко заявил о готовности "воевать за Западную Украину" в случае "агрессии Запада"
Президент Беларуси также считает, что страна испытывает значительное давление со стороны Запада
Об этом Лукашенко заявил на Республиканском семинаре-совещании "Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне".
Президент Беларуси считает, что страна якобы является объектом давления для Запада, в том числе по геополитическим причинам.
"Они (коллективный Запад, - ред.) до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск - Псков, Смоленск - Брянск - Курск и туда до Ростов... Им нужно выровнять фронт... А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать... Это их цель - они перед этим не остановятся, зайдут ли они из Украины Западной или еще откуда-то... Западную Украину придется воевать, чтобы не отцепили. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", - утверждает президент Республики Беларусь.
- Напомним, бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий раскритиковал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, поддерживающего российскую агрессию
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