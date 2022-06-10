Об этом Лукашенко заявил на Республиканском семинаре-совещании "Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне".

Президент Беларуси считает, что страна якобы является объектом давления для Запада, в том числе по геополитическим причинам.

"Они (коллективный Запад, - ред.) до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск - Псков, Смоленск - Брянск - Курск и туда до Ростов... Им нужно выровнять фронт... А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать... Это их цель - они перед этим не остановятся, зайдут ли они из Украины Западной или еще откуда-то... Западную Украину придется воевать, чтобы не отцепили. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", - утверждает президент Республики Беларусь.

Напомним, бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий раскритиковал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, поддерживающего российскую агрессию