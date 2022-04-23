English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Это действия, которых мы не хотели": глава УГКЦ Святослав объяснил, является ли убийство российских оккупантов грехом

"Это действия, которых мы не хотели": глава УГКЦ Святослав объяснил, является ли убийство российских оккупантов грехом

23 апреля, 2022 суббота
11:43
война с Россией

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук объяснил, считается ли грехом убийство российского военного

Об этом он рассказал в интервью Общественному.

Святослав ответил на вопрос журналиста, как люди должны относиться к тому, что сейчас совершают грех.

"Очевидно, что не существует таких обстоятельств, которые отменили бы заповедь. И даже обстоятельства войны не отменяют Божьей заповеди - не убий. Но мы должны понимать, что защищать Родину является нашей святым  долгом. Более того, является нашим естественным правилом", – сказал он.

Читайте также: Епифаний: Убивать российского оккупанта - это не грех

По его словам, люди вынуждены защищать Родину пропорциональными средствами, "какими на нас нападают".

"Мы даже вынуждены останавливать агрессора ценой его собственной жизни. Украина имеет право защищаться от врага. Имеет право и обязанность просить оружие, брать его в руки для того, чтобы остановить войну. Это действия, которых мы не хотели, потому что не мы пришли на чужую землю, мы не начинали этой войны, но нам предстоит ее закончить", - подытожил Святослав.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

убийство
Читайте также:
окупант
22 апреля, 2022 пятница
"С моими психическими расстройствами это даже на пользу идет": СБУ перехватила разговор оккупанта с матерью
Путін Лукашенко
23 апреля, 2022 суббота
Путин отблагодарил Лукашенко за помощь в агрессии против Украины
тероборона
21 апреля, 2022 четверг
На освобожденных от оккупантов территориях добровольцев ТрО призывают передать оружие на хранение, - командующий ТрО Галушкин
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 30.73
    Покупка 30.73
    Продажа 32
  • EUR
    Покупка 33.17
    Продажа 34.72
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
23 апреля
16:53
Обновлено
Россия обстреляла Одессу из Каспийского моря. Поврежден военный объект и 2 жилых дома, известно о погибшем
16:45
В Италию прибыло более 99 тысяч беженцев из Украины
16:44
Пророссийский портал распространил фейк об угрозе голода в Литве, чтобы отвлечь россиян от состояния экономики РФ, - Центр при СНБО
16:42
Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма. Нужна стена между цивилизацией и варварами, - Кулеба о ракетном ударе по Одессе
16:29
Марина Порошенко
Вынужденным переселенцам, нашедшим убежище на Черкасчини, передали гуманитарную помощь – Марина Порошенко
16:19
В Швейцарии зарегистрировали около 40 тыс. украинских беженцев
16:13
В Золотом оккупанты из артиллерии обстреляли жилые дома, в результате чего погибли два человека, - Гайдай
16:04
Для выплаты помощи вынужденным переселенцам перечислили более 2,6 млрд грн, – Минсоцполитики
15:56
В Пасхальную ночь по всей Украине будет действовать комендантский час, - Офис президента
15:51
Россияне начали принудительную мобилизацию на захваченной части юга Украины, - разведка
15:37
Украинские защитники сбили вражеский беспилотник в Луганской области
15:29
На Пасху в Закарпатской области впервые будет введен комендантский час
15:29
В Киеве на Пасху ослабили комендантский час
15:16
С Луганщины 23 апреля удалось эвакуировать более 110 гражданских, – председатель ОВА
15:12
Эксклюзив
Папа Римский Франциск
Папа Римский сделал дипломатический ход: оттянул встречу с Патриархом Кириллом во времени, - религиовед
15:05
Более 300 жителей Мариуполя депортировали во Владивосток, - советник мэра
15:04
Эксклюзив
Россияне выдохнутся в начале мая. ВСУ уничтожат врага на всех фронтах, - Чумак
14:50
Эксклюзив
Россияне не дают эвакуировать жителей Мариуполя, снова манипуляция и обман, - глава райсовета
14:33
Российская пропаганда в четвертый раз "освободила" Попасную, – Центр при СНБО
14:28
"Нас никто не хочет слышать. Пожалуйста, заберите нас отсюда". Дети и родители из подземелья Азовстали просят спасения
14:22
Разведка обнародовала список российских морпехов, издевающихся над гражданскими на Запорожье и под Мариуполем
14:10
пальмовое масло
Крупнейший в мире производитель пальмового масла запретил экспорт из-за войны в Украине
14:10
Оккупанты шокированы сопротивлением и боятся ВСУ даже в оккупированных городах: СБУ перехватила новый разговор
14:07
Россияне вывозят в Крым украинское зерно и угрожают тюрьмой аграриями, - Денисова
13:48
Концерн Rheinmetall обратился к правительству Германии за разрешением на поставку 100 БМП Marder в Украину, - Welt am Sonntag
13:42
Россия проводит перегруппировку на востоке Украины уже шестые сутки, - Арестович
13:38
Эксклюзив
Враг кипит по Николаевской области каждый день, варварски разрушает инфраструктуру, - председатель облсовета
13:34
Российские военные обстреляли из гранатомета позиции пограничников в Черниговской области
13:28
Эксклюзив
Из Херсона выехали более 3 000 детей и 100 учителей. Обучение в городе проходит в режиме онлайн на украинском языке, - городской голова
13:20
Роман Абрамович
США выдвинули Абрамовичу ультиматум из-за отсутствия прогресса в переговорах Украины с РФ, - Bloomberg
13:13
На Пасху ожидаются кибератаки через поздравительные открытки или праздничное видео, – Госспецсвязи
13:12
Минобороны РФ пугает Киев, Харьков, Краматорск, Славянск и Запорожскую АЭС "химическим, бактериологическим и ядерным оружием"
13:01
Эксклюзив
Самая тяжелая ситуация по области на восточном направлении Запорожья, граничащем с зоной ООС, — председатель Запорожской ОВА
12:55
На Донетчине задержали мужчину, который сообщал россиянам места дислокации бойцов и техники ВСУ
12:52
Большая часть "народной милиции ДНР" уничтожена в Мариуполе, - ГУР
12:37
Пошли по пути грубого монтажа: роспропаганда запустила новое фейковое видео с Зеленским
12:36
Залужный обратился с категорическим требованием к пользователям соцсетей и блогерам
12:26
"Каждый плененный враг - это потенциальная жизнь героя": Арахамия объяснил, зачем ВСУ берут россиян в плен
12:11
Фьюри - Уайт: где и когда смотреть главный бой весны в боксе
12:10
ПриватБанк
В ПриватБанке возникла аварийная ситуация с каналами связи. Возможна задержка в работе сервисов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV