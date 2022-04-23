"Это действия, которых мы не хотели": глава УГКЦ Святослав объяснил, является ли убийство российских оккупантов грехом
Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук объяснил, считается ли грехом убийство российского военного
Об этом он рассказал в интервью Общественному.
Святослав ответил на вопрос журналиста, как люди должны относиться к тому, что сейчас совершают грех.
"Очевидно, что не существует таких обстоятельств, которые отменили бы заповедь. И даже обстоятельства войны не отменяют Божьей заповеди - не убий. Но мы должны понимать, что защищать Родину является нашей святым долгом. Более того, является нашим естественным правилом", – сказал он.
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По его словам, люди вынуждены защищать Родину пропорциональными средствами, "какими на нас нападают".
"Мы даже вынуждены останавливать агрессора ценой его собственной жизни. Украина имеет право защищаться от врага. Имеет право и обязанность просить оружие, брать его в руки для того, чтобы остановить войну. Это действия, которых мы не хотели, потому что не мы пришли на чужую землю, мы не начинали этой войны, но нам предстоит ее закончить", - подытожил Святослав.
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