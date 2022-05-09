Это действительно война двух мировоззрений - демократический мир празднует День победы над нацизмом 8 мая, тоталитарный - 9 мая, - Княжицкий

Об этом Княжицкий написал в facebook .

"Зеленский сказал: "Это война не двух армий. Это война двух мировоззрений. Наш враг мечтал, что мы откажемся отмечать 9 мая победу над нацизмом".

Так вот. Это действительно война двух мировоззрений. Один, европейский и демократический празднует День победы над нацизмом 8 мая, другой, тоталитарный – 9 мая", - подчеркнул Княжицкий.

Он подчеркнул, что от празднования победы над нацизмом мы действительно никогда не откажемся, но будем отмечать этот день тогда, когда нацизм был повержен – 8 мая.

"А не тогда, когда тоталитарный совок начертал карандашом – 9-го. Начертил, потому что был союзником нацистов перед Второй мировой войной и стал наследником после.

А мы не тоталитарный совок и не Россия. И наша победа произойдет, когда мы силой оружия ВСУ и свободы народа вычеркнем из жизни памяти современных российских нацистов и советское наследие. И Зеленский тоже", - убежден Княжицкий.

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