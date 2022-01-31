"Это делается по указанию Зеленского, исполнителем является палач Майдана Татаров": Порошенко пришел на допрос в ДБР, но отказался давать показания
31 января пятый президент Украины Петр Порошенко отказался давать показания следователям ДБР и назвал дело против него политически мотивированным
Об этом сообщает пресс-центр ДБР .
Петр Порошенко отказался давать показания следователю и покинул помещение ДБР.
Пятый президент Украины не стал подписывать протокол.
В ДБР отметили, что его вызвали на допрос 31 января в 11.00.
"Я как ответственный политик и государственный деятель, пятый президент Украины и законопослушный гражданин прибыл на допрос по совершенно пустому делу, которое большинство работников прокуратуры называют мусором", – заявил Петр Порошенко, передает Еспресо.TV .
По его словам, корреспонденты мировых изданий называют это дело политически мотивированным и выборочным правосудием.
"Я хочу отметить: все это делается по указанию господина Зеленского, исполнителем является палач Майдана Татаров, друзья которого назначены незаконно в ДБР для обеспечения этих политических преследований. Я точно не собираюсь участвовать в этом шоу и давать какие-либо показания", - добавил пятый президент.
- Напомним, 20 декабря ДБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 17 декабря ДБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября, СБУ объявила экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО .
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене. Представитель ДБР Татьяна Сапьян сообщила, что Печерский райсуд Киева арестовал только те части телеканала "Прямой" и "5 канала", которые принадлежат Порошенко.
- ДБР заявило, что меру пресечения Порошенко изберут в день его возвращения в Украину - 17 января.
- Евродепутат Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что в Европарламенте готовят санкции против судей, преследующих Порошенко.
- 17 января Порошенко вернулся в Украину . В аэропорту на паспортном контроле лидера "Евросолидарности" встретили работники ДБР, а пограничники проверяли документы пятого президента около 15 минут.
- Перед аэропортом Порошенко ожидали многочисленные сторонники, в том числе общественные и политические деятели, а также нардепы из других фракций. Прибытие лидера Евролидарности освещали на месте событий международные и украинские журналисты.
- После выступления перед поклонниками Порошенко уехал из аэропорта сразу в суд, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения. Выступления сторон в суде продолжались до 17:30, после чего судья Алексей Соколов пошел в совещательную комнату принимать решение. В совещательной комнате судья пробыл около 5 часов, однако ни одного решения не принял. В зал заседаний вышел секретарь суда и сообщил, что решения о Порошенко объявят 19 января в 14.00 .
- 19 января суд назначил Порошенко личное обязательство как меру пресечения по делу о госизмене.
- Его адвокат заявил , что "Порошенко не будет участвовать в постановочных шоу по заказу Офиса Зеленского".
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