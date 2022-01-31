"Это делается по указанию Зеленского, исполнителем является палач Майдана Татаров": Порошенко пришел на допрос в ДБР, но отказался давать показания

Об этом сообщает пресс-центр ДБР .



Петр Порошенко отказался давать показания следователю и покинул помещение ДБР.



Пятый президент Украины не стал подписывать протокол.



В ДБР отметили, что его вызвали на допрос 31 января в 11.00.



"Я как ответственный политик и государственный деятель, пятый президент Украины и законопослушный гражданин прибыл на допрос по совершенно пустому делу, которое большинство работников прокуратуры называют мусором", – заявил Петр Порошенко, передает Еспресо.TV .



По его словам, корреспонденты мировых изданий называют это дело политически мотивированным и выборочным правосудием.



"Я хочу отметить: все это делается по указанию господина Зеленского, исполнителем является палач Майдана Татаров, друзья которого назначены незаконно в ДБР для обеспечения этих политических преследований. Я точно не собираюсь участвовать в этом шоу и давать какие-либо показания", - добавил пятый президент.